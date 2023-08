Les personnes âgées risquent-elles de mourir de chaud cet été ? Découvrez les changements depuis la canicule de 2003.

Entre l’été de 2003, marqué par des températures exceptionnellement élevées, et son cortège de décès malheureusement conséquent, et l’ère actuelle où un plan canicule tente de pallier le risque sanitaire, les enjeux de santé publique sont à leur paroxysme. Les statistiques témoignent d’une mortalité exponentielle, avec près de 15000 décès en France, soit une augmentation inquiétante de 60% par rapport aux prévisions. Si les mesures préventives ont été renforcées, les personnes âgées continuent de subir les conséquences tragiques de ces phénomènes météorologiques, notamment dans les maisons de retraite. Dès lors, peut-on se satisfaire du niveau de prévention actuel pour faire face à ces évènements dramatiques ?

Contexte de la canicule de 2003

En 2003, une vague de chaleur sans précédent en France a entraîné une augmentation de 60% de la mortalité prévue entre le 1er et le 20 août, soit plus de 15 000 morts au total. Les personnes âgées ont été les plus touchées par ce phénomène climatique, notamment dans les maisons de retraite. Depuis lors, un plan canicule a été mis en place pour prévenir les effets de la canicule.

Le traumatisme national de 2003

Malgré l’absence de canicule majeure en Bretagne en ce début d’été, l’été 2003 reste un traumatisme national pour les citoyens et les professionnels du secteur de la santé. Les personnes âgées ont été particulièrement touchées par cet événement qui était alors mal connu et contre lequel les maisons de retraite n’étaient pas équipées. Depuis lors, les leçons ont été tirées et des actions de surveillance et d’alerte ont été mises en place, notamment le plan canicule.

Les limites du plan canicule face aux manques de personnel dans les EHPAD

Chaque année, les EHPAD reçoivent des directives des ARS et un protocole de prévention à mettre en place pour prévenir les effets de la canicule. Cependant, Sébastien Malgorn, directeur de la Résidence Lucien Schroeder à Rennes, estime que ces directives ne sont pas suffisantes. En effet, le manque de personnel est flagrant, notamment en période estivale, et cela empêche souvent les établissements de mettre en place efficacement les mesures du plan canicule. Pourtant, de simples réactions pertinentes de bon sens peuvent souvent être plus utiles que les directives. Chez Lucien Schroeder, par exemple, ils font appel à des bénévoles pour aider à gérer les effets de la canicule.

La nécessité d’une prise de conscience politique

Annabelle Veques, présidente de la FNADEPA, note que la prise de conscience politique a conduit à la mise en place de différentes actions, comme le registre des personnes vulnérables géré par les Centres Communaux d’Action Sociale, ainsi qu’à des mesures de financement majeures pour la santé. Cependant, une nouvelle prise de conscience pour adapter la société à l’évolution démographique et au vieillissement de la population est nécessaire. Actuellement, 83% des EHPAD adhérents à la FNADEPA cherchent du personnel, avec une pénurie particulière pour les plannings en période estivale.

Le plan canicule

Le plan canicule comporte quatre niveaux de gravité, allant de la veille saisonnière à la vigilance météorologique rouge. Il s’agit principalement d’un système de prévention et d’alerte pour sensibiliser les maisons de retraite, les crèches, les hôpitaux et autres lieux accueillant des personnes fragiles, ainsi que le grand public, pour les périodes de fortes chaleurs. En cas de crise, le plan canicule permet aux préfectures et municipalités de lancer des campagnes de communication pour rappeler les bons gestes à adopter et de renforcer les maraudes du SAMU social pour aider les personnes les plus précaires. Il existe également un numéro vert pour toute question liée à la canicule.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA