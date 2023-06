Les maladies hypothétiques de Tintin, Haddock, Tournesol et Castafiore : études scientifiques

Les problèmes de santé de Tintin et de ses compagnons : un thème qui a suscité plusieurs publications scientifiques concernant les éventuelles affections dont seraient notamment affectés Tintin, le commandant Haddock, Tournesol et la Castafiore.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, évoque un sujet original : les problèmes de santé de Tintin et de ses compagnons de bande dessinée. Il mentionne plusieurs articles scientifiques qui ont fait des hypothèses sur les maladies dont seraient atteints les personnages des aventures du célèbre reporter.

Les maladies concerneraient-elles Tintin lui-même ?

Martin Ducret confirme que, bien que cela ne soit pas évident lorsqu’on lit les bandes dessinées, en y regardant de plus près, on constate que Tintin a une taille d’enfant, qu’il est imberbe, qu’il ne vieillit pas au fil des 23 albums qui s’étalent sur 60 ans, et qu’il n’a pas vraiment de libido ni d’histoire d’amour.

Il serait donc atteint d’une maladie bien réelle, appelée hypogonadisme hypogonadotrope. Il s’agit d’un dysfonctionnement d’une glande du cerveau, l’hypophyse, qui ne produirait plus d’hormone de croissance. Cela expliquerait l’apparence enfantine de Tintin. Cette maladie serait secondaire aux nombreux traumatismes crâniens répétés dont souffre notre héros à la houppette : il s’évanouit plus de 50 fois au cours de ses aventures.

Le capitaine Haddock n’est pas épargné non plus ?

Au contraire, l’ami inséparable de Tintin, célèbre pour son alcoolisme, souffrirait, en plus d’une maladie du foie et d’une cirrhose, du syndrome de Korsakoff, causé par une carence en vitamine B1. Cela entraîne des troubles neurologiques, tels que des pertes de mémoire, de la confusion et des hallucinations. Ces symptômes sont particulièrement présents dans deux albums : Le Crabe aux pinces d’or et Le secret de la Licorne. Ils pourraient également expliquer son langage fleuri et ses nombreuses sautes d’humeur.

Qu’en est-il des autres personnages ?

La surdité de Tryphon Tournesol est facile à deviner. Les Dupond et Dupont pourraient être atteints de troubles psychiatriques : ils répètent constamment ce que l’autre dit, se déplacent avec un rythme et une cadence similaire (appelés écholalie et échopraxie en termes médicaux) et sont souvent distraits, désorganisés et manipulateurs. Quant à la Castafiore, oublieuse et volage, avec une incapacité à se souvenir des noms, elle souffrirait d’un début de démence.

N’est-ce pas un peu exagéré toutes ces maladies ?

Martin Ducret reconnaît qu’il faut lire entre les lignes pour les découvrir. Mais peut-être que c’était l’intention d’Hergé de ne pas évoquer explicitement ces maladies, synonymes de souffrance et de tristesse, pour ne pas entacher l’optimisme véhiculé par les albums de Tintin. Cet optimisme est la force et le succès de cette série universelle.

