 »Les lions sacrifiés : un scandale de Dorothée Chesnot »

Un ouvrage de fiction hors du commun : le récit de la lutte menée par les travailleurs de l’entreprise Peugeot durant la période sombre de la Seconde Guerre mondiale. Offrant un angle d’approche original pour les amateurs de romans historiques, cette œuvre donne vie aux personnages ayant bravé la peur et les dangers pour faire échec à l’ennemi nazi. L’auteur y explore les enjeux complexes qui déterminèrent l’attitude des ouvriers, qui s’organisèrent pour contrer l’oppression et faire triompher leur liberté et leur dignité. Cette fresque puissante dévoile ainsi une facette méconnue de l’histoire de la résistance française, captivant le lecteur tout en le plongeant dans un contexte palpitant et foisonnant d’émotions.

Le Sacrifice des Lions : une histoire de résistance à découvrir

Le Sacrifice des Lions est un roman publié aux éditions Michel Lafon écrit par Dorothée Chesnot. Cette histoire, à la fois touchante et poignante, évoque la résistance au sein des usines Peugeot de La Garenne-Colombes et de Sochaux, un pan de l’histoire de la Résistance beaucoup moins connu.

1943. Constance, institutrice, fait le choix de lutter contre l’ostracisation et fait poser sur la blouse de chacun de ses élèves leur astre préféré pour ne pas obliger Simon à porter l’étoile jaune. Elle est une jeune femme belle, libre d’esprit et était promise à Edmond depuis son enfance.

Un jour, elle rencontre Hadi dans la grande Mosquée et, très vite, ils tombent amoureux. Mais voilà que des événements mystérieux commencent à se produire dans les usines Peugeot où le père de Constance travaille. Cette situation pousse la jeune femme à questionner sa famille et à se lancer dans une enquête sur leur implication dans la collaboration avec les nazis.

Dorothée Chesnot s’est plongée dans la documentation sur l’implication des frères Peugeot, Rodolphe et Jean-Pierre, et nous livre une oeuvre qui mêle parfaitement histoire, courage, amour et trahison.

L’auteure du Sacrifice des Lions : Dorothée Chesnot

Directrice de casting et autrice de scénarios pour le cinéma, Dorothée Chesnot signe ici son premier roman. Elle s’est documentée sur l’histoire des usines Peugeot pour offrir aux lecteurs une œuvre riche en histoire et en émotions. Lors d’une interview avec Franceinfo, elle explique qu’elle a choisi ce sujet car elle a découvert une histoire incroyable qu’elle ne connaissait pas et a été « embarquée par le sujet et l’histoire. »

En somme

Le Sacrifice des Lions de Dorothée Chesnot est un livre à ne pas manquer. Cette histoire touchante est un mélange très intéressant de suspense, d’amour et d’histoire de la Résistance. L’auteure nous livre une œuvre poignante qui met en avant le courage, l’héroïsme, mais aussi la trahison. Pour ceux qui aiment l’histoire et les récits émouvants, ce livre est fait pour vous.

