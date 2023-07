Les faces B des 45 T : du méconnu au tube.

Autrefois, la musique était inscrite sur des disques vinyles. Ces disques avaient une face A et une face B, offrant ainsi le double plaisir d’une sélection musicale. Malgré cela, la face A était généralement destinée à contenir les principaux tubes, tandis que la face B était reléguée au second plan. Cependant, il arrivait parfois que la face B renferme des pépites musicales légendaires qui résistent encore aujourd’hui à l’épreuve du temps.

La face B, parfois plus surprenante que la face A

Quand la face B devient un tube

Dans le monde de la musique, la face A d’une chanson est généralement la plus importante. C’est celle mise en avant, celle que l’on retient. Pourtant, il arrive parfois que la face B soit la plus surprenante et devienne même un tube. C’est notamment le cas de « Into the Groove » de Madonna, qui avait été placé en face B lors de sa sortie mais qui est rapidement devenu un hit. « Feel Love » de Donna Summer a également connu une popularité inattendue alors qu’elle avait été mise de côté sur la face B. La chanson avait pourtant été écrite par la « Reine de la Disco » et son équipe pour être la face A.

Quand le public tranche

En 1969, Léo Ferré a vécu une expérience similaire avec sa chanson « C’est extra ». Le titre avait été placé en face B car il était jugé trop érotique. Mais le public a finalement tranché et fait de cette face B un véritable succès, la propulsant sur la face A. Selon Pascal Boniface, co-auteur de la biographie de Léo Ferré, « C’est extra » était tout simplement « trop en avance sur son temps ».

Quand la face B est trop scandaleuse

Cependant, toutes les faces B ne sont pas destinées à devenir des tubes. La chanson « Les Villes de la solitude » de Michel Sardou en est un exemple. Les paroles étant jugées provocatrices voire même incitant au viol, le titre avait été relégué en face B. Malheureusement, cela n’a pas empêché la chanson de créer la polémique et de déclencher une croisade contre l’artiste. Malgré tout, la face B est devenue face A à cause de l’effet Streisand, qui a eu pour conséquence d’attiser encore plus la curiosité du public.

En somme, la place occupée par une chanson sur la face A ou la face B peut parfois être surprenante. Si la face A est souvent considérée comme la plus importante, la face B peut réserver de belles surprises et devenir presque plus mémorable que la face A.