Les espèces invasives peuvent se propager sans barrières, avertit Franck Courchamp, écologue renommé

La présence d’espèces invasives représente un danger considérable pour notre écosystème et notre bien-être, avertit la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité (IPBES), une organisation similaire au Giec mais dédiée à la préservation de la diversité biologique. Ce rapport, publié récemment, porte la voix de l’écologue Franck Courchamp qui souhaite ardemment que sa publication puisse éveiller les consciences. Il est question ici d’une menace qui transcende les frontières, avec des conséquences néfastes tant pour la nature que pour la santé de l’humanité tout entière. Ce constat alarmant montre à quel point il est urgent d’agir afin de contrer cette menace grandissante.

Les espèces invasives : une menace pour la biodiversité et les sociétés humaines

Le rapport de l’IPBES met en évidence le fait que les espèces invasives sont l’un des cinq facteurs principaux de perte de biodiversité. Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS Université Paris-Saclay, souligne que cette menace doit être prise très au sérieux. Il appelle à une prise de conscience plus importante au niveau des pouvoirs publics, des industriels et du public en général. Pour contrer cette menace, il préconise de mieux contrôler les espèces invasives au niveau des ports et des aéroports afin d’empêcher leur arrivée et leur établissement.

Les espèces invasives : une adaptabilité sans frontières

Franck Courchamp souligne que les espèces invasives ne connaissent pas de frontières. Elles peuvent être introduites dans de nouveaux écosystèmes à travers le monde, créant ainsi des impacts sur les espèces locales qui ne sont pas adaptées à ces nouvelles arrivées. Ces espèces invasives sont particulièrement adaptables et peuvent établir leur invasion plus facilement, sans avoir d’ennemis naturels pour les contrôler. Cela crée également un impact sur les espèces locales qui n’ont pas de défenses face à ces espèces invasives.

Exemples concrets : la perche du Nil, le chytride et le frelon asiatique

Franck Courchamp illustre son propos avec quelques exemples significatifs. Il mentionne la perche du Nil qui a éliminé de nombreuses espèces de poissons locaux dans le lac Victoria en Afrique, ainsi que le chytride, un champignon responsable de l’extinction massive des grenouilles et crapauds à travers le monde. Il met également en lumière l’impact du frelon asiatique en France, qui est arrivé avec une seule femelle fécondée en 2004 et a envahi tout le pays et les pays limitrophes en seulement 20 ans. Ces exemples démontrent l’urgence de contrôler les espèces invasives pour préserver la biodiversité et protéger les sociétés humaines.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA