Les éleveurs s’adaptent à la canicule : les brebis boivent 2,5L d’eau/jour, les vaches souffrent dès 25°C (VIDEO) Titre buzz : Comment les éleveurs survivent à la canicule ? Découvrez les chiffres sur la consommation d’eau de leurs animaux ! (VIDEO)

Sous l’ardent soleil de l’été, le bétail peine sous la chaleur étouffante. Cette situation devient encore plus difficile pour les éleveurs lorsque la canicule s’étend sur une longue période, comme c’est le cas en ce moment. Face à cette situation critique, les éleveurs élaborent des stratégies pour adapter l’environnement de leurs animaux. Ils s’activent à aménager les étables pour y maintenir une température agréable, à offrir une alimentation appropriée et surtout à assurer une hydratation adéquate. Dans le Lot, les éleveurs font face à ces enjeux avec courage et détermination.

La canicule affecte également les animaux d’élevage

La canicule actuelle, la plus chaude de l’été 2023, affecte non seulement les êtres humains mais aussi le bétail. Les éleveurs doivent prendre des mesures pour garantir le bien-être des animaux dans les fermes.

La canicule est causée par un dôme de chaleur qui bloque l’air déjà chaud et le chauffe par compression comme une pompe à vélo, explique Météo France. Le pic de la canicule est attendu entre lundi et mercredi, mais les autorités ont déjà mis en place des mesures de prévention sanitaire, en particulier dans les grandes villes qui subissent la formation de nombreux îlots de chaleur, affectant les plus vulnérables.

Des éleveurs prennent des mesures pour protéger l’alimentation et l’hydratation de leur bétail

Dans le Lot, les éleveurs ont pris des mesures pour garantir le bien-être de leur bétail: certains ont aménagé les étables, d’autres ont adapté l’alimentation et l’hydratation, parfois en utilisant des abreuvoirs fraîcheur. Selon Paul-Etienne Zahn et Jean-Pierre Jauze, la bonne hydratation des animaux est primordiale pour éviter la surchauffe et la déshydratation.

Résumé

La canicule actuelle, causée par un dôme de chaleur, affecte non seulement les êtres humains mais aussi le bétail. Les autorités ont mis en place des mesures de prévention sanitaire pour les plus vulnérables, mais les éleveurs doivent également prendre des mesures pour garantir le bien-être de leur bétail pendant la canicule. Dans le Lot, certains ont aménagé les étables ou adapté l’alimentation et l’hydratation pour s’assurer que leurs animaux sont bien hydratés et ne souffrent pas de la surchauffe ou de la déshydratation pendant cette période de chaleur intense.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA