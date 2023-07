Les dernières tendances et nouveautés des Insta Stories

Instagram continue d’évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Parmi celles-ci, les Insta Stories sont devenues un élément phare de la plateforme grâce à leur popularité croissante. Découvrez les dernières tendances et mises à jour concernant les Insta Stories.

Des bulles de stories plus grandes sur l’interface

Depuis peu, les Instagrammers ont remarqué que les bulles des stories présentées sur l’interface étaient désormais plus grosses qu’auparavant. Certains se plaignent de ce changement sur les réseaux sociaux et demandent à revenir à la taille initiale. Désormais, en haut de votre écran et à droite de votre propre story, seules trois bulles s’affichent. Si Instagram modifie régulièrement son interface et son fil algorithmique, il reste à voir si cette modification sera adoptée ou non par les utilisateurs.

Un autocollant Légendes pour rendre les Insta Stories accessibles

Afin de faciliter l’accès au contenu des vidéos sans le son pour les personnes malentendantes, sourdes ou qui n’ont pas la possibilité de mettre le volume, Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de légender les publications.

Pour utiliser cette option, il vous suffit d’ajouter l’autocollant Légendes parmi les options de personnalisation de vos stories. Cependant, cet autocollant est actuellement disponible uniquement en anglais et dans certains pays tels que l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Irlande, les États-Unis et le Royaume-Uni. Il est donc probable qu’il sera bientôt déployé pour d’autres langues et d’autres pays.

La fonction de minuteur intégrée aux Insta Stories

Lorsque vous créez une story Instagram, vous avez désormais la possibilité d’utiliser un minuteur automatisé. Pour ce faire :

Balayez de droite à gauche sur les mots en bas de l’écran pour passer à la caméra des bobines.

Appuyez sur l’icône Timer sur le côté gauche de l’écran.

Déplacez le curseur rose pour choisir une durée comprise entre 0,1 et 15 secondes, puis appuyez sur « Définir le minuteur ».

Cette option a pour but d’afficher un compte à rebours ou de programmer vos stories pour qu’elles se terminent automatiquement après un certain laps de temps.

Le mode Composition pour faire des collages photo

Les Instagrammers qui souhaitent agrémenter leur story avec plusieurs images peuvent désormais utiliser le mode Composition pour créer facilement des collages photo Instagram. Jusqu’à présent, il fallait utiliser une application de montage externe pour insérer plusieurs photos dans une seule story, mais cette nouvelle fonctionnalité simplifie grandement la tâche.

En résumé

Les Insta Stories continuent d’évoluer et de proposer des fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs. La taille des bulles de stories, l’ajout de légendes, la fonction de minuteur intégrée et le mode Composition sont autant de nouveautés qui offrent de nouvelles possibilités aux Instagrammers. Nul doute que ces avancées technologiques renforceront encore davantage l’attrait et la popularité des Insta Stories dans les mois et années à venir.