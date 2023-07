Les défis de Plémet: perspectives d’avenir?

Le conseil municipal de Plémet (Côtes-d’Armor) a été le théâtre d’un débat houleux le 29 juin 2023. En effet, plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, notamment un projet d’agrivoltaïque, le plan ZAN et le lotissement. Ces sujets ont suscité passion et intérêt chez les élus locaux, qui ont été amenés à se positionner fermement sur chacun de ces dossiers. Les discussions ont été animées et les opinions ont divergé, démontrant l’importance des enjeux pour la commune. Au final, chacun a pu se faire entendre et les débats ont permis d’enrichir et de clarifier les points de vue de chacun. Ce fut un moment important pour la vie de la municipalité et pour l’avenir de Plémet.

Conseil municipal de Plémet du 29 juin 2023 : Retour sur les décisions importantes

Le conseil municipal de Plémet s’est réuni le 29 juin 2023 pour aborder divers sujets importants. Voici un récapitulatif des points essentiels abordés lors de cette séance.

Projet agrivoltaïque rejeté

Le groupe Valorem avait proposé de créer un parc photovoltaïque hybride sur une superficie de 5,5 hectares à La Ferrière pour mettre en valeur une friche. Lors du conseil municipal du 3 mai, les élus avaient décidé de réfléchir avant d’émettre un avis.

Après une réflexion approfondie, les élus ont décidé à l’unanimité d’émettre un avis défavorable au projet. En effet, ils ont souligné plusieurs incertitudes qui les ont poussés à rejeter cette proposition du groupe Valorem.

Zéro artificialisation nette : un casse-tête pour la commune de Plémet

Chantal Névo, maire de Plémet, a présenté aux élus le plan du gouvernement de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Selon cette initiative, la communauté de communes disposera d’une superficie de 163 hectares pour une période de dix ans, de 2021 à 2031.

Cependant, la commune de Plémet-La Ferrière n’aura qu’une superficie de 3,90 ha pour la construction, que les terrains et projets soient communaux ou privés. Ainsi, Chantal Névo a rappelé que depuis 2021, ils n’ont utilisé que 1 200 m² de terrains à Plémet en rapport à cette loi.

La maire de la commune a exprimé une certaine inquiétude vis-à-vis de cette situation, soulignant qu’il est impératif de tenir jusqu’en 2031 dans cette optique.

Le lotissement de La Croix Hyava, en bonne voie

Le projet de création d’un lotissement de 43 lots à La Croix Hyava était conditionné par la séparation des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées dans les rues du bourg. Toutefois, la maire a rassuré les habitants de la commune en annonçant que les derniers travaux séparatifs à réaliser Place du général Leclerc et rue du 6 août 1944 seront achevés d’ici la fin de l’année.

Sonnette d’alarme tirée par les professionnels de la santé

À l’issue de la séance municipale, deux professionnelles de santé ont pris la parole pour attirer l’attention des élus sur la situation extrêmement précaire des soins au Centre hospitalier de centre-Bretagne.

Elles ont signalé qu’il n’y a pas suffisamment de lits ni de personnel, et que l’hôpital public s’oriente vers une désorganisation totale. Elles ont averti les élus que les gens n’auront plus accès aux soins sur le territoire et coté que l’on s’achemine vers une catastrophe humanitaire.

En réponse à cette prise de parole, les élus ont décidé de prendre des mesures en envoyant un courrier à l’Agence régionale de santé et au Préfet. Ils espèrent ainsi pousser les autorités à agir pour résoudre cette situation alarmante.

En somme, au cours de cette séance du conseil municipal de Plémet du 29 juin 2023, de nombreuses questions sensibles ont été soulevées. Il appartient désormais aux autorités de prendre des décisions adéquates pour assurer la bonne marche desaffaires de la commune.