Les chefs proposent des repas étoilés en ambiance conviviale pour l’été.

Nous prenons la direction de Puymoyen, aux portes d’Angoulême, où réside Mickaël Clautour, un talentueux chef de cuisine ayant obtenu sa première étoile seulement quelques mois après l’ouverture de son restaurant, Aumi. Originaire de la région, le jeune homme a parcouru un chemin des plus enrichissants avant de revenir dans sa Charente natale.

Un couple talentueux à la tête de l’Aumi

Mickaël Clautour est l’un des nouveaux chefs étoilés du guide Michelin et il dirige le restaurant Aumi situé à proximité d’Angoulême. Si c’est bien lui qui est derrière les fourneaux, il forme avec sa compagne Laura Legeay un duo indissociable. Ensemble, ils ont pour ambition de proposer une cuisine d’excellence dans un lieu où ils se reconnaissent pleinement. Et pour y parvenir, ils ont créé leur restaurant de toutes pièces, de l’aménagement à la cuisine. Le lieu est à leur image, moderne, élégant et chaleureux. Le nom du restaurant, Aumi, est le fruit de la fusion des prénoms de Mickaël et Laura.

Une cuisine de terroir sublimée

Mickaël Clautour s’appuie sur son savoir-faire et ses compétences acquises auprès de grands chefs, tels que Nicolas Masse et Maxime Gilbert pour offrir une cuisine qui fait la part belle au terroir local. Il a noué une relation privilégiée avec ses producteurs, notamment Jean Poux, qui lui fournit les magrets de canards et les foies gras. Les plats proposés à l’Aumi sont donc généreux et gourmands, mettant en avant les produits de la région. En été, les aiguillettes de canard accompagnées d’une recette à base de blettes sont un plat phare du restaurant. À noter que les blettes, légume de saison, se trouvent facilement sur les marchés jusqu’en automne.

Aumi, une adresse incontournable à Angoulême

Le restaurant Aumi, tenu par Mickaël et Laura, a reçu une étoile dans le guide Michelin 2022. Il est devenu une adresse incontournable pour tous les amateurs de bonne cuisine, soucieux du choix des produits et de leur qualité. L’Aumi est une aventure à part entière, un témoignage de l’association réussie du talent, de l’amour de la cuisine et de la passion pour la région. Si vous cherchez une destination gastronomique originale en Charente, n’hésitez pas à vous rendre à l’Aumi pour découvrir une cuisine inventive et pleine de saveurs.