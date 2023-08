Les Batelières d’Herblay en tête des champions de gymnastique

Le club de gym artistique féminine d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) est, de loin, le plus éminent lorsqu’il s’agit des Championnats de France organisés en individuel ou par équipe. Il est clair que cette saison, leur performance fut exceptionnelle, se voyant ainsi gratifiés de nombreux lauriers. D’une dextérité inégalée, les gymnastes ont impressionné le public, démontrant leur ardeur et leur discipline infaillible. Les entraîneurs ont également effectué un travail de fond pour assurer une préparation adéquate des compétitrices, mettant en avant tout leur potentiel et leur talent. Ce club est le symbole même de la rigueur et de l’engagement à la réussite, tant pour les athlètes que pour les coachs.

Le club des Batelières d’Herblay en gymnastique artistique féminine récompensé pour sa saison réussie

Le club des Batelières d’Herblay dans le Val-d’Oise a connu sa meilleure saison en gymnastique artistique féminine grâce à un travail rigoureux et des conditions d’entraînement optimales. L’encadrement de grande qualité et le soutien de sponsors ont également été des facteurs clés. L’équipe a remporté 85 podiums, dont 25 départementaux, 4 interdépartementaux, 8 régionaux et 1 national.

Maëlle Gaudens, une gym impressionnante et mature

Maëlle Gaudens a fait forte impression au Championnat de France en terminant la 3ème place de la finale au sol à Miramas. L’équipe, dont Maëlle était la plus jeune gymnaste, a également remporté la 5ème place en Nationale 2. Marine Lebeaux, championne de France en Nationale B 21 ans et plus, a également fait partie des gymnastes remarquables de l’équipe.

Des belles promesses pour l’avenir

Anaïs Venel, Sarah Bulayima, Anastazia Cytwinski, Jade Mohamed Ben Ali et Marion Hellinck ont été vice-championnes de France en Nationale 5 12 ans et plus. Ella Karim, quant à elle, a terminé 16ème des Championnats de France élites en Avenir 10 ans. Ces jeunes gymnastes promettent un bel avenir pour le club des Batelières d’Herblay.

