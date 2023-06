L’enfer de Marin Ledun : un suspense captivant et sombre de l’auteur français

« Le supplice », une œuvre littéraire de l’écrivain Marin Ledun, ressemble à un trésor précieux et peut être lu par les lecteurs de 12 ans et plus.

Cette année, pour la 37e édition, le Salon du Livre et de la Presse jeunesse en Seine-Saint-Denis se tiendra à Montreuil, du 1er au 6 décembre. Parmi les romans en lice pour le prestigieux Prix des Pépites, dans la catégorie Fiction Ados, figure L’Enfer, publié aux éditions In8 dans la collection Faction, et recommandé à partir de 12 ans.

L’histoire se déroule en 1838. Ahmed Naili, un jeune homme de 19 ans né près d’Oran, brave le couvre-feu afin de voir sa bien-aimée Maryam. Son audace lui coûte cher, possiblement même sa vie, puisqu’il est envoyé au bagne en Guyane, sur les îles du Salut, où la France envoie ses prisonniers. La vie est impitoyable dans cet enfer sans espoir. Un jour, Ahmed croise le chemin d’une petite fille, une rencontre qui bouleverse son existence et lui redonne espoir.

Dans L’Enfer, même dans les situations les plus sombres, la beauté, la poésie et l’espérance peuvent surgir. Ce court récit est à la fois incisif, sensible et brillant. Souhaitons bonne chance à Marin Ledun pour remporter les Pépites du Salon du Livre et de la Presse jeunesse à Montreuil, qui seront décernées le 1er décembre.

Marin Ledun recommande également Plein Gris de Marion Brunet, publié aux éditions PKJ, une lecture à partir de 13 ans (parue en janvier 2021). Marin Ledun a déjà publié une douzaine de romans et écrit des pièces radiophoniques pour France Culture. Il a également écrit Interception (Rageot) et Luz (Syros) pour la jeunesse.

Belles lectures à tous !