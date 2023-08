LE secret des 5 lacs Pyrénéens révélé : une découverte époustouflante en une heure de rando !

Les lacs de montagne sont une destination populaire pour les amoureux de la nature en quête de vacances apaisantes et contemplatives. Dans ces contrées, les panoramas époustouflants sont légion et la beauté sauvage de l’environnement invite à s’immerger dans une atmosphère de sérénité absolue. Dans la majestueuse chaîne des Pyrénées, on peut découvrir de nombreux lacs cachés dans des recoins inoubliables, accessibles en moins d’une heure de marche. Ces havres de paix offrent une expérience inédite d’évasion en pleine nature.

Destination tendance pour les vacances, les lacs de montagne. Y trouver des paysages à couper le souffle dans une ambiance nature. Dans les Pyrénées, il existe de nombreux lacs sauvages que l’on peut attendre facilement à moins d’une heure de marche. (Article publié en 2021).

Inutile d’être un randonneur aguerri pour profiter de la douceur d’une sieste sur la berge d’un lac de montagne. De nombreux lacs sont accessibles en moins d’une heure de marche sur des sentiers bien marqués et balisés. Toute la famille est conviée à venir tremper ses orteils dans l’eau froide en altitude. C’est beau et c’est facile.

Le lac de Gaube dans les Hautes-Pyrénées

Ambiance haute montagne avec le lac de Gaube. Situé dans le Parc National des Pyrénées, accessible à pied mais aussi en téléphérique il fait partie des destinations trés prisées des familles. Ses eaux émeraudes et la face nord du vignemale que l’on aperçoit au loin en font un lieu unique et féérique dont on ne se lasse pas. En moins d’une heure au départ du parking du Pont d’Espagne, le paysage grandiose s’offre à vous.

Le lac d’Oô en Haute-Garonne

Autre lieu magnifique, le lac d’Oô est également une destination facile. Au départ des granges d’Astau dans le Luchonnais, il faut prendre l’ancienne route forestière, large et anciennement carossable. Les randonneurs sont nombreux à emprunter le chemin. Il est donc difficile de se tromper. Compter entre 1h et 1h15 pour la montée jusqu’au lac et environ 350m de dénivelé. Le retour s’effectue par le même intinéraire. Aller-retour cela représent 6km.

A l’arrivée la vue sur le lac et pour les plus courageux la continuation de la randonnée vers l’étage supérieur et le lac d’Espingo. Pour ceux qui veulent souffler, la terrasse du refuge permet de prendre une pause méritée.

L’étang du Laurenti dans l’Ariège

Il suffit de monter 300m de dénivelés pour atteindre au bout d’une heure d’effort le magique étang du Laurenti. L’un des plus beaux lacs de l’Aude dans le territoire du Donezan. Ce dernier est aussi appelé le Quebec Ariègeois. Ce coin particulier des Pyrénées ariègeoises est enclavé dans le territoire de l’Aude. L’accés est facile depuis le parking de la maison forestière où l’on gare sa voiture.

L’étang situé à 1.932m d’altitude est bordé de pins, lové au pied du Roc Blanc (2.542 m).

L’étang de Comte en Ariège

L’étang de Comte est un petit coin de paradis pour celles et ceux qui venlent randonner sans faire trop d’effort et profiter du paysage. La balade est idéale pour les débutants. Chemin bien marqué, passages variès entre cheminement dans la forêt, le long du ruisseau, jusqu’à l’arrivée à l’étendue d’eau qui outre les randonneurs enchante les pêcheurs de truite. Il n’est pas exclut qu’au cours de la promenade vous croisiez un cèpe ou quelques giroles. Prévoyez deux heures pour la balade aller-retour, 300 m de dénivelé et un itinéraire de 5km. Départ sur la commune de Mérens-les-Vals.

Le lac de Balcère dans les Pyrénées-Orientales

Toute la famille est invitée à se rendre au lac de Balcère où plusieurs activités ludiques sont proposées. Parmi ces dernières, la pêche en lac. Le lieu est d’ailleurs fréquenté par de nombreux adeptes du hameçon. Mais pour les promeneurs c’est une jolie destination qui débute depuis le haut de la commune des Angles. Une route goudronnée permet de descendre jusqu’au lac. car il est situé en contrebas à 1770m d’altitude.

Prévoir si l’on s’y rend à pied que le retour est montant. 4 petits kilomètres et 165m de dénivelé.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA