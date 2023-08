« Le pub Crooked House, détruit en Angleterre, incarne la menace qui plane sur le patrimoine britannique »

Le bar mythique qui faisait autrefois la joie des habitants est aujourd’hui plongé dans les tourments de la crise qui caractérise le secteur emblématique outre-Manche. Les difficultés qu’il rencontre sont symptomatiques des défis auxquels sont confrontés les établissements de ce type, qui doivent faire face à des changements rapides dans les habitudes de consommation et à une concurrence féroce. Malgré sa réputation légendaire et son histoire riche en anecdotes, ce lieu qui était autrefois une référence pour les amateurs de soirées est désormais en difficulté, victime d’un contexte économique difficile. Les propriétaires luttent pour maintenir leur activité à flot, mais ils savent que la bataille sera rude. Les clients se font rares et les dépenses d’exploitation ne cessent d’augmenter, ce qui n’arrange pas les affaires déjà fragiles de l’établissement. Dans ce contexte difficile, il est difficile de savoir si ce bar historique arrivera à survivre ou s’il fera partie des nombreuses victimes de la crise actuelle.

Le pub de la Crooked House, une institution en Angleterre, a été vendu puis détruit par un incendie. Cette affaire attise les soupçons et souligne la menace qui pèse sur les pubs britanniques, en difficulté depuis de nombreuses années à cause des crises successives ainsi que des habitudes de consommation et récemment, de la pandémie et de la forte inflation. Malgré une loi en vigueur depuis 2017 qui oblige les nouveaux propriétaires à demander un permis pour réaffecter les sites après une vente, une trentaine de pubs ont été détruits ou transformés illégalement entre janvier et juin 2021. Face à cette situation, une pétition en ligne a été créée pour sauvegarder la Crooked House et certains appellent à une reprise en main par la communauté locale.

Le pub de la Crooked House était un lieu important pour la communauté de Himley pendant 260 ans. Cette perte met en danger le patrimoine britannique. Même si une reconstruction est envisagée, l’atmosphère unique du lieu ne pourra jamais être recréée. De plus, les pubs sont en difficulté à cause de l’augmentation des coûts pour les clients et les propriétaires, et la pandémie a eu un impact dévastateur sur le secteur.

Malgré ces difficultés, certains groupes de riverains ont décidé de prendre possession de leurs pubs et 205 établissements sont désormais entre leurs mains. Les autorités sont désormais appelées à faire respecter la loi pour éviter que d’autres pubs historiques ne subissent le même sort que la Crooked House.

