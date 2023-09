Le Poher poursuit un site d’extrême droite pour injure et diffamation – 57 caractères.

Le périodique hebdomadaire breton Le Poher se voit constamment visé par des menaces provenant de l’extrême droite, mettant ainsi l’équipe du journal dans une position de vulnérabilité envers ce groupe extrémiste. Face à cette situation, une décision importante a été prise ce mercredi 6 septembre, avec la demande formulée par Le Poher devant le tribunal civil de Lorient de la condamnation pour « injure et diffamation » du site internet de Résistance républicaine. Cette requête est à prendre très au sérieux, car elle servira à la fois de prévention et de mise en garde pour ceux qui chercheraient à porter atteinte à la liberté d’expression de ce média local. Cette initiative est d’autant plus importante lorsque l’on sait que les menaces et les tentatives d’intimidation de l’extrême droite ne sont pas à prendre à la légère et qu’elles peuvent porter atteinte aux journalistes et à leur travail de manière significative. Face à cette situation, la demande de Le Poher est à saluer, car elle prône la protection de la liberté d’expression envers les agresseurs et les menaces de l’extrême droite. En ce sens, il est important de rappeler que toutes les formes d’oppression, quelles qu’elles soient, ont pour objectif de briser la liberté de pensée des individus et de les empêcher de s’exprimer librement. En défiant les menaces de l’extrême droite, Le Poher démontre ainsi son engagement sa détermination à défendre cette liberté fondamentale, qui est au cœur de sa mission journalistique. En espérant que cette initiative inspire d’autres médias et qu’elle aide à renforcer la liberté d’expression et la démocratie en France.

Le journal hebdomadaire Le Poher de Carhaix a porté plainte contre le site internet Résistance républicaine pour « injure et diffamation ». Le site a publié un article intitulé « La femme est l’avenir de l’homme ? Non, c’est l’Africain ! » rédigé par Bernard Germain. Le Poher est qualifié dans cet article de « misérable torchon d’extrême gauche » et de « feuille de chou immonde ». Les lecteurs sont traités de « débiles » et l’une des journalistes est accusée d’être « vendue aux immigrationnistes et mondialistes » et de « collabo ». Le Poher demande à la justice de condamner le site Résistance républicaine, de retirer l’article et de publier le jugement sur le site d’extrême droite ainsi que dans la presse régionale. Les menaces de mort et les propos racistes et homophobes dont a été victime les membres du journal Le Poher ont été également rappelés. Le jugement sera rendu le 25 octobre 2023.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA