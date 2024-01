Le mystère derrière l’AKA des All Blacks : une tradition ancrée

L’équipe de rugby néo-zélandaise, les All Blacks, est célèbre non seulement pour ses prouesses sportives, mais aussi pour sa tradition du AKA, un rituel de danse effectué avant chaque match. Dans cet article, nous allons essayer de comprendre pourquoi les All Blacks font un AKA et quelle est son importance dans leur culture.

Les origines du AKA chez les All Blacks

Le AKA est en réalité un terme générique désignant plusieurs danses issues de la culture Maorie, peuple autochtone de la Nouvelle-Zélande. Ces danses ont été adaptées par les All Blacks pour s’intégrer dans leurs propres traditions et être utilisées comme un moyen d’afficher leur force et leur détermination face à leurs adversaires.

Un rite maori avant les matchs

Ces danses sont inspirées des Haka, un ensemble de danses traditionnelles des Maoris, qui étaient souvent exécutées dans diverses occasions telles que lors de célébrations, lors de défis ou pour accueillir des invités. L’exécution du Haka est composée de mouvements rythmés accompagnés de chants et de cris. Les gestes et expressions faciales expriment généralement la puissance, la force et la combativité.

Le AKA : une stratégie psychologique sur le terrain

En plus de représenter la culture maorie et de rendre hommage à leurs racines, les All Blacks tirent aussi un avantage stratégique de l’exécution du AKA avant chaque match. En effet, cette danse unique en son genre a tendance à impressionner leurs adversaires et créer un certain inconfort chez eux, les déstabilisant ainsi légèrement avant même le début de la rencontre. Le message derrière cette démonstration est clair : les All Blacks sont prêts à se battre et donneront tout sur le terrain.

Un impact émotionnel indéniable

L’AKA des All Blacks est très souvent considéré comme étant un atout majeur dans leur arsenal psychologique face à leurs rivaux, les poussant à intégrer ce rituel dans leur préparation d’avant-match. De nombreux joueurs ont témoigné avoir ressenti une sensation de peur et d’intimidation face aux cris et mouvements des néo-zélandais avant le coup d’envoi, mettant parfois à mal leur concentration et leur sérénité lors des premières minutes du match.

La dimension symbolique et identitaire du AKA

En plus de sa dimension psychologique, le AKA possède également un aspect spirituel et identitaire. Les Maoris croient que l’exécution de ces danses permet de mettre en relation le monde des esprits avec celui des vivants, procurant ainsi aux All Blacks la force ancestrale de leurs ancêtres.

Une tradition respectée par les autres équipes

Face à la réalisation du AKA par les All Blacks, les autres équipes ont varié leurs réactions au fil des années. Les plus respectueuses choisissent de l’observer sagement en silence, tandis que d’autres essaient de trouver leur propre manière de faire face à cette danse intimidante.

Les Bleus, par exemple, se sont plusieurs fois avancés vers la ligne médiane lors du AKA pour y faire face sans broncher et ainsi montrer leur défiance aux néo-zélandais. Cette approche audacieuse peut parfois provoquer un certain effet pour répondre à l’intimidation exercée par les All Blacks. Toutefois, cela reste rarement suffisant pour renverser la vapeur.

Le AKA face au règlement World Rugby

Au fil des années, des questions ont été soulevées concernant la légalité du AKA par rapport au règlement de World Rugby. Certains détracteurs estiment qu’il pourrait être perçu comme une forme d’agressivité non sportive ou de mauvais esprit. Toutefsource />foiWorld Rugby a toujours soutenu les All Blacks sur ce point, estimant que ce rituel faisait partie intégrante de la culture et de l’esprit du rugby néo-zélandais.

L’exception culturelle acceptée

Le fait que le AKA soit autorisé par l’instance dirigeante du rugby mondial est un signe important du respect qui lui est accordé. Cela prouve également que le monde du rugby est conscient de la diversité culturelle des nations qui le composent et est prêt à tolérer et encourager certaines pratiques traditionnelles qui font partie intégrante de l’identité de chaque équipe.

Le AKA : un symbole incontournable du rugby All Blacks

Qu’on l’aime ou qu’on le craigne, il est indéniable que le AKA occupe une place prépondérante dans l’image et la réputation des All Blacks. Cette danse emblématique est non seulement un hommage à leurs racines maories, mais est également un redoutable outil de déstabilisation psychologique pour leurs adversaires. Les raisons pour lesquelles les All Blacks font un AKA sont donc multiples et profondément ancrées dans leur culture et leur esprit sportif.