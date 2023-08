Le lac d’Aiguebelette en lice pour le titre de plus beau lac de France ! 💦 Savoie

Le lac sauvage d’Aiguebelette, situé dans le département de la Savoie, a atteint la demi-finale du tournoi de l’application touristique Henoo, qui a pour but d’élire le « plus beau lac de France ». Encerclé par des montagnes verdoyantes et baigné de lumière naturelle, il offre des panoramas absolument sublimes. La nature y est encore intacte, offrant ainsi aux visiteurs une expérience authentique et riche en émotions. C’est donc avec joie et fierté que les locaux soutiennent cet havre de paix pour qu’il remporte le concours.

Le lac d’Aiguebelette en lice pour la finale contre le Lac du Bourget

Le lac d’Aiguebelette a remportĂ© sa demi-finale contre le Lac de GuerlĂ©dan (CĂ´tes-d’Armor/Morbihan) et doit maintenant affronter le Lac du Bourget en finale. Il est donc nĂ©cessaire de suivre attentivement les rĂ©sultats de la compĂ©tition afin de voir lequel des deux lacs atteindra la dernière Ă©tape.

Le lac d’Aiguebelette, une « perle d’Ă©meraude » ancrĂ©e dans un Ă©crin de montagnes

Le lac d’Aiguebelette est dĂ©crit comme Ă©tant une « perle d’Ă©meraude enchâssĂ©e dans un Ă©crin de montagnes » par l’Ă©crivain et avocat Henry Bordeaux. SituĂ© dans l’Avant Pays savoyard, le lac est le plus petit des quatre grands lacs de Savoie Mont Blanc et est connu comme les « Belles petites eaux ». Il est donc important pour les amoureux de la nature et les touristes de soutenir le lac d’Aiguebelette pour lui permettre de remporter le titre et obtenir la reconnaissance qu’il mĂ©rite.

source originale : actu.fr

mode d’Ă©criture : automatique par IA