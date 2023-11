Le futur du Moto GP : après Quartararo et Zarco, qui sont les nouvelles stars françaises ?

Dimanche, à Valence, le parcours des deux conducteurs français dans la saison de MotoGP a révélé des hauts et des bas. Cependant, il n’y a pas l’air d’avoir un jeune Français prêt à prendre la relève.

Retour mitigé pour les pilotes français à GP de Valence

Dimanche 26 novembre, lors du Grand Prix de Valence, les performances des pilotes français étaient contrastées. Johann Zarco s’est distingué une fois de plus, finissant la saison avec un cinquième podium et une cinquième place dans le championnat. En revanche, Fabio Quartararo, champion du monde 2021, n’a pu faire mieux qu’une 11ème place, se classant neuvième au classement général. Alors que la hiérarchie entre les deux pilotes français s’est inversée cette saison, la relève semble encore loin d’être à la hauteur. Depuis 2019, la présence des Français a manqué dans la Moto2 et aucun nouveau talent tricolore ne semble prêt à bouleverser cette situation.

Un déficit structurel freine le développement du sport en France

Les pilotes français peinent à s’établir dans les échelons supérieurs du sport, en partie à cause d’un manque de structures d’encadrement et de compétition de haut niveau dans l’Hexagone. Comparé à des pays comme l’Italie et l’Espagne, la France n’a pas autant de circuits de karting accessibles aux motos et les structures disponibles ne sont pas aussi compétitives. De plus, le sport de la moto nécessite un soutien financier conséquent, ce qui rend la participation de sponsors et de l’industrie essentielle. Malheureusement, cet aspect du sport moto est encore sous-développé en France, laissant le pays en retrait par rapport à ses concurrents européens.

Des changements prometteurs pour l’avenir de la moto en France

Malgré un bilan actuellement mitigé, des changements positifs sont en cours. Depuis son arrivée à la présidence de la Fédération Française de Moto (FFM) en 2020, Sébastien Poirier a initié une politique plus favorable à la jeunesse, reconnaissant qu’il faut toujours travailler sur la relève. Cette politique s’est traduite par une prolifération de circuits de karting et la création de huit championnats régionaux. Ces mesures visent à rendre le sport plus accessible, augmentant ainsi le nombre de pilotes potentiels. Le nombre de licenciés a augmenté de façon conséquente au cours des dernières années, en partie grâce aux victoires de Fabio Quartararo et aux excellentes performances de Johann Zarco. Parallèlement, la FFM a mis en place deux groupes d’entraînement pour encadrer de façon plus soutenue les jeunes pilotes à fort potentiel. Ces initiatives semblent déjà porter leurs fruits, le retard français en termes de représentation et de performances en cours de rattrapage. Malgré ces avancées, il faudra patienter jusqu’en 2026 pour voir la prochaine génération de pilotes français rouler en MotoGP.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA