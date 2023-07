« Le fromage de chèvre AOP de Sainte-Maure-de-Touraine : une agriculture de caractère »

Durant les sept journées de la semaine, l’émission de télévision 13 Heures « Découverte » vous invite à voyager le long du fleuve majestueux qu’est la Loire. De nombreuses étapes agrémentent cette excursion, à commencer par la visite des châteaux qui ponctuent le cours d’eau, véritables joyaux de notre patrimoine. Mais la beauté du paysage ne se limite pas seulement à l’architecture, la Loire est également célèbre pour ses vignobles renommés à travers le monde, et il serait dommage de ne pas en profiter pour y faire une halte et déguster les subtilités de leur nectar. Car qui dit balade en terres ligériennes, dit aussi découverte culinaire, avec des mets savoureux, pâtisseries typiques et autres gâteries gustatives qui ne laisseront pas vos papilles indifférentes. Et parmi les étapes incontournables de cette aventure : Sainte-Maure-de-Touraine, célèbre pour son fromage de chèvre AOP qui mettra vos sens en émoi dès la première bouchée. Alors, si vous voulez vivre une expérience mémorable dans la douceur estivale, suivez-nous dans cette excursion au fil de l’eau.

Le Sainte-Maure-de-Touraine, fromage emblématique du terroir de la Loire

La paille de seigle, signature du Sainte-Maure-de-Touraine

Le Sainte-Maure-de-Touraine est un fromage de chèvre emblématique de la région du Val-de-Loire. Sa fabrication nécessite un savoir-faire traditionnel et une attention particulière à de nombreux détails. La marque de fabrique de ce fromage unique est la paille de seigle qui le traverse. Cette paille permet de maintenir le fromage en forme de cône et de le rendre facilement identifiable parmi les autres fromages de chèvre.

Pour fabriquer le Sainte-Maure-de-Touraine, il faut utiliser du lait de chèvre bio produit localement. Les chèvres sont nourries avec de l’herbe fraîche et choisissent elles-mêmes leur menu, ce qui donne au lait une saveur unique et authentique. Une fois le lait collecté, il est fermenté pendant 24 heures pour obtenir de la pâte cuite à 22°C. Ensuite, la pâte est moulée en forme de cône et une paille de seigle est insérée au centre de celui-ci.

Une spécialité locale transmise de génération en génération

La fabrication du Sainte-Maure-de-Touraine est une tradition qui se transmet de génération en génération. Depuis quatre générations, une ferme au sud de Chinon est devenue spécialisée dans la production de ce fromage de chèvre unique. Chaque jour, dès 7 heures du matin, les quelque 250 chèvres sont traies matin et soir, sept jours sur sept. Le lait est collecté et transporté vers la fromagerie familiale située à seulement 5 km de la ferme.

Le respect des traditions et des processus artisanaux sont au cœur de la fabrication du Sainte-Maure-de-Touraine. La paille de seigle, ajoutée au cœur du fromage, est un vrai symbole de l’authenticité et de l’unicité de ce produit. Les producteurs locaux ont su conserver cette tradition tout en la faisant évoluer. Ainsi, en plus de la version classique du fromage, il existe aujourd’hui des variantes aromatisées, pour le plus grand bonheur des amateurs de fromages originaux.

Le Sainte-Maure-de-Touraine, un patrimoine gastronomique de la Loire

Le Sainte-Maure-de-Touraine est un fromage de chèvre d’exception, un produit d’exception qui symbolise bien la richesse gastronomique de la région du Val-de-Loire. En plus d’être un produit local, c’est aussi un produit qui a su s’exporter à travers le monde, mettant en avant la qualité et le savoir-faire des producteurs locaux.

Le fromage de chèvre Sainte-Maure-de-Touraine est un symbole du terroir du Val-de-Loire, de la richesse de ses traditions et de son patrimoine gastronomique. Un produit authentique et unique qui se déguste aussi bien en apéritif qu’en dessert, et qui mérite d’être goûté au moins une fois dans sa vie.