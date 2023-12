Le Directeur du BCM Gravelines-Dunkerque effondré: Notre centre sportif Sportica va en cendres!

Un feu spectaculaire a dévasté lundi le complexe sportif Sportica, lieu de rencontre de l’équipe de basketball BCM Gravelines-Dunkerque.

Destruction du centre sportif Sportica par un incendie

Le directeur exécutif du BCM Gravelines Dunkerque, Hervé Beddelleem, exprime sa profonde tristesse suite à l’incendie qui a ravagé le centre sportif Sportica de Gravelines dans le Nord, où évolue son équipe de basket. Le Sportica, construit en 1986, est un lieu symbolique pour Gravelines et pour le basket français. Pour le BCM, troisième club le plus ancien de France après Villeurbanne et Cholet, la perte est immense.

Incendie impressionnant et dommages considérables

Le feu a pris le lundi aux alentours de 13h, et bien qu’il ait été circonscrit, il n’était pas encore éteint au moment du rapport. Heureusement, aucune blessure n’a été signalée, mais la piscine, la cafétéria et la salle de basket du BCM Gravelines-Dunkerque ont été détruites dans l’incendie. La cause de l’incendie serait un problème technique au niveau de la piscine. Du fait du vent, les pompiers ont eu du mal à contenir l’incendie et les habitants du secteur étaient invités à rester chez eux, fenêtres fermées.

Reconstruire ce qui a été perdu

De l’avis de Hervé Beddelleem, tout doit être reconstruit à la suite de l’incendie. Outre les infrastructures, des équipements tels que des maillots et des shorts doivent être retrouvés d’urgence pour l’équipe. En attendant de trouver une solution permanente, des clubs de handball et de basket voisins ont proposé de prêter leur salle au BCM, actuellement 17e et avant-dernier du championnat Elite. Le match que le BCM devait jouer contre Paris Basket, deuxième du championnat Elite, initialement prévu pour ce jeudi, a été reporté.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA