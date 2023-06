« Le Bleu du Caftan » : film marquant sort en salles marocaines, fait bouger les lignes

Le long-métrage réalisé par Maryam Touzani a enregistré plus de 300 000 spectateurs en France et a obtenu un prix lors du Festival de Cannes en 2022. Bien que prévue au départ pour le mois de février, la diffusion au Maroc avait été repoussée à plusieurs reprises. Toutefois, le film traitant du sujet délicat de l’homosexualité au sein de la communauté marocaine sera finalement projeté dans les cinémas du pays.

Un couturier de caftans, un vêtement traditionnel d’Afrique du Nord, tombe amoureux de son apprenti : le récit du film Le Bleu du Caftan réalisé par Maryam Touzani est plutôt inhabituel au Maroc. Dans un pays où l’homosexualité est réprimée par la loi, aborder les relations entre hommes peut provoquer des controverses.

Cependant, face aux différents courants qui traversent la société marocaine, la scénariste et réalisatrice souhaite croire en une coexistence entre tradition et modernité : « Je pense qu’il y a certaines traditions qui sont très belles, qu’il faut protéger, préserver et célébrer et qu’il y a aussi d’autres traditions qu’il faut pouvoir bousculer et questionner. Ce qu’il y a de beau aussi, c’est la complexité d’une société et d’accepter qu’on puisse être beaucoup de choses à la fois. »

« J’ai eu envie d’aborder à travers le film cette complexité de l’amour et des êtres. »

– Maryam Touzani, réalisatrice (à franceinfo)

Afin de ne pas heurter une société encore peu habituée à de tels sujets dans l’espace public, Le Bleu du Caftan a choisi d’explorer différentes façons d’aimer. Le film présente une variété de formes d’amour, de la passion du maître tisserand pour son art qu’il veut perpétuer dans la plus pure tradition, à l’amour pour sa femme et également pour son amant.

Le Bleu du Caftan dépeint l’amour du maître et de son apprenti au-delà de la sexualité, mais comme une part intégrante des sentiments intenses qui parcourent les vies humaines. Cette approche a beaucoup séduit le chercheur et militant pour l’égalité des genres au Maroc, Soufiane Hennani : « Pour une fois, on aborde la question de LGBTQ+ qui est une question au Maroc, qui est très politisée, très polarisée aussi. Et dans Le Bleu du Caftan, la réalisatrice a eu l’intelligence d’aborder la question d’une façon très subtile, tout en parlant d’amour. »

Au-delà de l’homosexualité, le film a pour enjeu de parler d’amour et d’intimité à la société marocaine. Mariam Touzani et Nabil Ayouch, le producteur, espèrent montrer au public marocain qu’il peut être fier de sa diversité. Nabil Ayouch est d’ailleurs satisfait des premières réactions des spectateurs du pays. « Ce film fait bouger les lignes de manière assez surprenante sur tout ce qui touche à l’intime, tout ce qui touche à l’amour, à la manière d’aimer, aux différentes manières d’aimer, c’était très beau je vous avoue. » Les spectateurs pourront découvrir Le Bleu du Caftan dans les 13 salles de cinéma marocaines qui le projetteront pendant plusieurs semaines à travers tout le pays.