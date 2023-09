Le bar guinguette de Lyon élu l’un des plus charmants de France : découvrez-le maintenant!

Au cœur du boulevard de la Croix-Rousse de la ville de Lyon, se dresse fièrement la guinguette Gigi. Cette charmante adresse a su attirer l’attention de deux guides de voyage. Ils ont été émerveillés par la beauté de sa terrasse, qui offre un panorama exceptionnel sur la ville des Lumières. De plus, le service est impeccable et l’attention est portée aux moindres détails, ce qui rend l’expérience culinaire inoubliable. La Gigi est une véritable découverte pour les visiteurs en quête d’un endroit agréable où passer un moment convivial entre amis ou en famille.

Gigi, une guinguette toscane à Lyon qui séduit

La guinguette Gigi située sur le Boulevard de la Croix-Rousse à Lyon est devenue une adresse incontournable depuis son ouverture en juillet 2020. Son ambiance toscane séduit et son mobilier blanc procure une atmosphère reposante. Lonely Planet et Allo Voyages l’ont remarquée et Allo Voyages a même classé Gigi parmi les dix guinguettes les plus charmantes de France.

Une guinguette sans chichi

Gigi est une guinguette intemporelle sans chichi, qui offre une expérience de vacances tout en servant des bières locales, artisanales et bio, ainsi que des cocktails fait maison. Son duo de fondateurs, Romain Tamayo et Guillaume Monet, a créé cet établissement avec une vision bien précise. Leur idée était de créer une guinguette intemporelle qui offre un air de vacances à leurs clients, d’où leur choix de nom, en référence à la célèbre chanson de Dalida.

Nombreuses animations à l’intérieur de l’établissement

Gigi est respectueux de l’environnement et essaie d’offrir une offre gourmande qui change chaque mois en invitant des guests culinaires. Pour assurer la satisfaction des clients, Guillaume Monet souligne l’importance de leur offrir un service rapide et souriant. Après la période estivale, la terrasse sera réduite de moitié, mais de nombreuses animations sont prévues entre octobre et mars pour continuer à dynamiser Gigi et à faire vivre sa vision de guinguette intemporelle.

