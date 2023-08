Lac Blanc à Chamonix Mont Blanc submergé par le tourisme de masse !

Le Lac Blanc, situé dans les montagnes des Aiguilles Rouges, est confronté à de nombreux défis pour maintenir son écosystème intact. La pratique du bivouac est strictement interdite pour protéger la faune et la flore fragiles de la région. Les drones sont également restrictifs, car ils peuvent perturber le calme des lieux paisibles et effrayer les animaux sauvages. Les baignades sont également interdites pour éviter de contaminer l’eau cristalline avec des produits chimiques tels que les crèmes solaires. Malgré ces mesures préventives, le Lac Blanc attire toujours de nombreux touristes chaque année, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l’environnement local. Les autorités s’emploient à sensibiliser les visiteurs aux mesures de protection nécessaires pour garantir la pérennité du site et préserver sa beauté naturelle intacte.

Des mesures punitives pour lutter contre la surfréquentation

La réservation naturelle des Aiguilles Rouges, située au-dessus de Chamonix, est devenue l’un des points chauds de la vallée avec une fréquentation estivale qui a augmenté de 5% en 2022. La surfréquentation représente un risque pour l’environnement et les lacs de cette réserve naturelle. Les pouvoirs publics ont pris des mesures pour protéger le site : il est interdit de bivouaquer en dehors des horaires autorisés et les contrevenants écoperont d’une amende. Les touristes sont également informés que la baignade et l’utilisation de drones sont interdites sur le site.

Des mesures de protection pour le lac Blanc

Le lac Blanc est devenu très populaire auprès des touristes, notamment en raison de son accessibilité. Pour mieux gérer la fréquentation des lieux, les pouvoirs publics ont mis en place de nouvelles mesures de protection, telles que l’interdiction de nager dans le lac pendant les mois de juillet et août, des cordons pour dissuader les sorties de sentier et un système d’auto-déclaration de bivouac pour les campeurs.

Une réflexion sur de nouvelles mesures de régulation

Les autorités locales réfléchissent à la mise en place de nouvelles mesures pour réguler la fréquentation touristique de Chamonix, tout en évitant de recourir à des quotas. Le maire de Chamonix préconise une pédagogie plus forte pour sensibiliser le public et estime que l’augmentation des moyens humains est nécessaire pour protéger l’environnement. En attendant de trouver de nouvelles solutions, les touristes sont invités à respecter les différents interdits pour préserver la beauté et la diversité des sites naturels de la région.

source originale : actu.fr

