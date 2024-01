La vente de viande de chien interdite en Corée du Sud, mais le hot-dog toujours autorisé

Mardi dernier, le Parlement sud-coréen a voté en faveur d’un projet de loi visant à interdire le commerce de viande de chien. Cette décision marque un tournant majeur dans la réglementation des pratiques culinaires en Corée du Sud, où la consommation de viande de chien est une tradition profondément enracinée. Cette mesure vise à mettre fin à une pratique controversée et souvent critiquée à l’échelle internationale.Entre traditions culturelles et évolutions sociétales, le débat fait rage en Corée du Sud. D’une part, il y a ceux qui défendent la viande de chien comme une partie intégrante de leur culture et de leurs traditions culinaires, et de l’autre, il y a ceux qui considèrent cette pratique comme inhumaine et barbare. Le passage de ce projet de loi témoigne d’une volonté de modernisation et de respect des normes internationales en matière de bien-être animal.

La fin du commerce de viande de chien en Corée du Sud

Après des années de lutte, les défenseurs des animaux ont enfin obtenu gain de cause en Corée du Sud. Le parlement sud-coréen a adopté à l’unanimité un projet de loi interdisant le commerce de viande de chien. Cette mesure entrera en vigueur après une période de grâce de trois ans, et imposera des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 30 millions de wons (20.800 euros) pour l’élevage, la vente et l’abattage de chiens à des fins de consommation.

Un million de chiens tués chaque année

La viande de chien a longtemps fait partie de la cuisine sud-coréenne, avec environ un million de chiens tués chaque année pour l’alimentation. Cependant, la consommation de viande canine a considérablement diminué ces dernières années, les Coréens étant de plus en plus nombreux à adopter des animaux de compagnie.

En réponse aux pertes des éleveurs de chiens destinés à la consommation, le projet de loi adopté vise à offrir des compensations afin que les entreprises puissent se retirer de ce commerce. Chaque année, environ 1.100 fermes canines élèvent des centaines de milliers de chiens qui sont ensuite servis dans les restaurants du pays.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA