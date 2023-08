La Savoyarde Julie Bégo devient championne du monde junior en cyclisme sur route

Le samedi 5 août dernier, à Glasgow en Ecosse, une jeune cycliste de Chambéry a vécu un moment intense en remportant le titre de championne du monde de cyclisme sur route juniors. Julie Bégo, âgée de 18 ans, a réalisé un exploit en enchaînant les kilomètres avec une détermination sans faille. La nouvelle championne succède à une autre cycliste française pleine de talent, Pauline Ferrand-Prévot qui avait remporté la même compétition en 2010. Pour Julie Bégo, cette victoire est le fruit d’un travail acharné et d’un entrainement quotidien sans relâche. Elle peut désormais savourer ce moment magique, où tous les sacrifices et les efforts consentis ont finalement payé. La jeune Savoyarde va ainsi marquer de son empreinte l’histoire du cyclisme français et briller parmi les grands noms de cette discipline.

Julie Bégo devient championne du monde de cyclisme sur route juniors

Le 5 août, Julie Bégo est devenue championne du monde juniors de cyclisme sur route. Âgée de 18 ans et originaire de Chambéry, elle a parcouru plus de 20 km en solitaire pour remporter le titre à Glasgow, en Écosse. Cette victoire permet à la France de remporter son quatrième titre mondial dans cette catégorie des femmes.

Une victoire obtenue grâce à un travail d’équipe et une grande détermination

Lors de la course, Julie Bégo a devancé de neuf secondes la Britannique Cat Ferguson et la Belge Fleur Moors après 70 km parcourus sur un circuit urbain. Elle a également souligné l’importance de son équipe dans sa victoire, citant Titia Ryo à la 6e place, Célia Gery à la 7e place et Elyne Roussel à la 11e place. Après la course, Julie Bégo a exprimé sa satisfaction : « Je suis super contente. Je m’étais entraînée très dur pour ça. Ça fait plus de six mois que je pense à ce championnat, donc j’avais vraiment envie de bien faire. J’avais une équipe incroyable, je savais que l’on pouvait remporter le titre. Aujourd’hui, je n’étais peut-être pas la meilleure du monde, mais j’avais la meilleure équipe du monde », a-t-elle déclaré.

Une succession de champions du monde de cyclisme sur route juniors pour la France

Julie Bégo succède à Pauline Ferrand-Prévot, qui avait remporté la même course en 2010. La France a également vu Catherine Marsal (1987) et Élisabeth Chevanne-Brunel (1993) remporter le titre mondial dans cette catégorie chez les femmes. La victoire de Julie Bégo est le résultat d’un travail d’équipe solide et d’une grande détermination tout au long de la course, qui a permis à la France de continuer sa tradition de succès dans cette compétition.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA