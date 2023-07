La Roche-Guyon : projets à venir et réussites passées ! investissement développement patrimoine

Depuis maintenant trois ans, le village est gouverné par Capucine Faivre et sa troupe de conseillers municipaux. Ces derniers ont récemment obtenu le renouvellement du label Plus Beau Village de France, un accomplissement dont ils peuvent être très fiers. Cette charmante bourgade, située au cœur de la campagne française, est devenue l’une des destinations les plus prisées des touristes et des voyageurs en quête d’authenticité. Grâce à un savoir-faire exceptionnel et à une attention minutieuse portée aux moindres détails, la municipalité a su préserver le charme intemporel qui caractérise le village depuis des décennies. Sous le leadership de Capucine Faivre, la communauté locale s’est unie autour d’un objectif commun : faire du village un véritable havre de paix, où règnent le calme, la beauté et la sérénité.

Les avancées de mi-mandat de la ville de La Roche-Guyon

À mi-mandat, la ville de La Roche-Guyon a recensé les avancées effectuées dans la gestion de la commune et la mise en place des engagements pris. En effet, onze engagements ont été tenus en matière d’environnement, d’embellissement, d’entretien, de gestion des bâtiments, de circulation et d’école.

Assainissement

Le chantier le plus important reste celui de la réfection et de la mise aux normes du réseau d’assainissement, ce qui représente un investissement de 800 000 €. Ce projet a obtenu des subventions à hauteur de 70 % du Département et de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Néanmoins, les coûts sont susceptibles d’augmenter puisque la facture pour un secteur s’élève déjà à 1,6 million d’euros. La création d’un nouveau réseau d’eau potable pour le traitement des eaux usées est également prévue.

Dans le village, les travaux portent essentiellement sur la voirie et la réfection des chaussées, notamment pour la « Vielle charrière de Gasny », pour 35 000 €. Il y a également la rénovation d’un mur effondré, espace du Grimpereau, évalué à 30 000 €.

Protection du patrimoine et nouvelles recettes

La ville touristique, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, a entrepris la protection de son patrimoine. L’aqueduc de la côte des Bois a été débarrassé de la végétation, pour un coût de 5 000 €. Un logement, rue de l’Audience, ainsi que le secrétariat de la mairie ont été rénovés, ce qui a coûté 15 000 € pour les deux opérations. L’embellissement de la ville a été réalisé à travers l’installation de bacs à fleurs pour 1 000 € et la pose de bancs face au château, pour 2 000 €.

De plus, des nouvelles recettes ont été créées à travers la révision des droits de terrasses, une redevance pour le tournage de film et l’installation de food trucks. La vente de l’agence postale, pour 205 000 €, a permis de financer les travaux de réhabilitation du parking communal. Le service postal est désormais installé en mairie.

2023 -2026

La commune de La Roche-Guyon continue de préserver son patrimoine naturel tout en restant attentive aux besoins de ses habitants. À l’avenir, la question de la couverture du réseau de téléphonie mobile sera résolue par l’installation d’une antenne relais. Les travaux devront répondre aux exigences du parc naturel régional, à la fois en tant que Plus beau village de France et en accord avec l’avis des Bâtiments de France.

La réduction du coût de l’énergie sera engagée en poursuivant la rénovation énergétique des bâtiments, pour l’instant déjà investi à hauteur de 70 000 €. La ville continue également de prendre soin de son école de 55 élèves en changeant sa chaudière pour 10 000 €, en refaisant le muret et les sols de la cour pour 3 000 € et en créant un escalier pour se rendre au plateau sportif pour 3 000 €.

Enfin, la mairie présentera bientôt un Pass citoyen pour financer en partie l’examen du permis de conduire en contrepartie d’une mission de service dans la commune. Un Conseil municipal des jeunes sera également créé en décembre.

source originale : actu.fr