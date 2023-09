La raison pour laquelle le PSG de Luis Enrique a trouvé son match clé de la saison contre l’OM

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a réussi à équilibrer la victoire la plus considérable de son histoire face à l’OM (4-0), tout en étant chez lui.

Une performance impressionnante du PSG

Le Paris Saint-Germain a livré une affirmation magistrale de talent en triomphant 4-0 contre l’Olympique de Marseille le 24 septembre au Parc des Princes. Cette victoire écrasante fait suite à leur précédent succès contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, et a été décrite par l’entraîneur Luis Enrique comme le « match le plus complet » de leur saison. Malgré la perte de leur capitaine Kylian Mbappé à cause d’une blessure, le PSG a su compenser et a égalé leur plus large victoire à domicile contre l’OM dans l’histoire du club.

Ramos et Kolo Muani se démarquent, nouvelle tactique validée

Le Gonçalo Ramos de substitution a brillé en inscrivant deux buts, tout comme Randal Kolo Muani. Ce dernier a également marqué son premier but pour le club. Ousmane Dembélé a également impressionné malgré l’absence de buts, offrant sa première passe décisive pour le club. Le PSG a adopté une formation alternant entre le 4-2-4 et le 3-4-3, avec Dembélé et Bradley Barcola en avant. Ce changement stratégique n’a pas affecté la possession du ballon par le PSG, mais a permis une occupation plus forte du camp adverse.

Hakimi continue de briller, la défense se solidifie

Achraf Hakimi a continué à impressionner avec une performance remarquable, marquant un superbe coup franc et touchant le poteau. Hakimi a été décisif lors de chacun de ses quatre derniers matchs, avec trois buts et une passe décisive. Il est rapidement devenu un élément clé de l’équipe du PSG. Parallèlement à l’excellente performance offensive, la défense parisienne s’améliore également. Après avoir gardé le match contre Dortmund sans encaisser de but, ils ont répété cette performance contre Marseille, une première depuis onze mois pour le club.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA