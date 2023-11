« La première sélection du prodige de 17 ans, Warren Zaïre-Emery, par Deschamps fait sensation ! »

Le jeune talent du Paris Saint-Germain a été sollicité par le coach de l’équipe de France, jeudi, afin d’affronter respectivement Gibraltar et la Grèce, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Appel en équipe de France pour Warren Zaïre-Emery

Le jeune prodige du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui a fait preuve d’une performance remarquable ces dernières semaines, a été invité par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, à rejoindre le dernier rassemblement des Bleus de l’année. Les prochains matchs se dérouleront contre Gibraltar et la Grèce, en tant que jeux de qualification pour l’Euro 2024. Malgré le retrait d’Aurélien Tchouaméni pour raison de santé, le choix d’appeler Zaïre-Emery n’était pas conditionné par ce facteur.

Une première saison exceptionnelle pour Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery a été appelé en septembre dernier pour la première fois à rejoindre l’équipe de France Espoirs par Thierry Henry, et a été nommé capitaine par trois fois sur quatre sélections. Cette invitation à rejoindre l’équipe senior célèbre une saison exceptionnelle pour le plus jeune. Il a été un acteur majeur de la victoire du PSG contre l’AC Milan et sa performance sur le terrain a été constamment décisive ces dernières semaines, avec 2 buts et 5 passes décisives à son actif pour cette saison.

Un nouvel espoir pour l’équipe de France

Si Zaïre-Emery obtient du temps de jeu lors des prochains matchs, il deviendrait le plus jeune joueur international tricolore depuis 1945, et potentiellement le troisième plus jeune joueur dans l’histoire de l’équipe de France. Cette décision sans précédent de la part de Didier Deschamps met en avant sa philosophie selon laquelle l’âge n’a pas d’importance si le joueur est bénéfique pour l’équipe. En parallèle à cette annonce, la sélection française pour les deux prochains matchs s’annonce relativement prévisible, malgré l’absence notable de Aurélien Tchouaméni et de Benjamin Pavard.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA