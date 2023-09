La noix de Grenoble en crise : l’importance du poids national

La récolte de la noix de Grenoble subit actuellement une période de turbulence. La valeur commerciale de cet aliment tend fort à la baisse, alors même que les stocks disponibles abondent. L’impact de cette conjoncture désavantageuse est tel que les producteurs locaux tentent désormais de se liguer pour faire entendre leur voix. Ainsi, une association s’est constituée, en vue de fédérer ces professionnels et de leur offrir une plateforme d’expression auprès des acteurs nationaux. L’enjeu est de permettre aux noix Grenobloises de trouver leur place de choix sur les étals et dans les rayons des épiceries, dans une économie où la concurrence fait rage.

Les nuciculteurs français font face à une crise exceptionnelle, caractérisée par des prix en baisse et une forte concurrence étrangère, ce qui a poussé les producteurs de noix de Grenoble à créer une association pour rassembler tous les producteurs de noix de France et peser dans la balance. L’ambition de cette association, baptisée ‘Association des producteurs de noix Sud-Est’, est de mieux rémunérer les producteurs, assurer la qualité du produit, et s’adapter au changement climatique, pour faire face à une concurrence étrangère toujours plus importante. La France produit 40 000 tonnes de noix de Grenoble par an, loin derrière la Chine et les États-Unis, respectivement avec un million et 700 000 tonnes. Pour relancer la consommation, la noix de Grenoble doit séduire des consommateurs moroses, et au travers d’affiches et de spots publicitaires, l’appellation d’origine protégée (AOP) tente de remettre la noix de Grenoble à l’honneur. C’est pourquoi la nouvelle association veut élargir sa portée à l’échelle nationale pour peser plus dans les négociations avec les services de l’État et consolider la structure de l’ensemble de la filière nocicole française.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA