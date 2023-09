La Mostra de Venise rend hommage à Liliana Cavani lors de sa cérémonie d’ouverture.

Le mouvement de grève qui règne à Hollywood a fini par pénétrer dans les coulisses de l’une des plus grandes manifestations cinématographiques mondiales : la 80e Mostra de Venise. Le tapis rouge qui avait été déroulé pour accueillir les vedettes du grand écran de renommée internationale était moins étincelant et moins glamour que prévu. Toutefois, la soirée d’ouverture a connu un moment de pure magie, lorsque Charlotte Rampling, célèbre actrice britannique, a eu l’honneur de remettre le Lion d’or d’honneur à Liliana Cavani. Cette dernière est une réalisatrice italienne qui avait dirigé Charlotte Rampling dans le sulfureux « Portier de nuit ». La cérémonie de remise des prix, bien que moins riche en vedettes du cinéma, a été marquée par une ambiance de jubilation et de récompense pour les artistes qui ont su se démarquer et offrir un divertissement de qualité.

Récompense pour Liliana Cavani

La cérémonie d’ouverture de la Mostra de Venise a été assez italienne étant donné que les acteurs américains et les scénaristes étaient en grève. Lors de cette cérémonie, Charlotte Rampling a remis un Lion d’or d’honneur à la cinéaste italienne Liliana Cavani, la réalisatrice controversée de Portier de nuit. Dans son hommage, l’actrice britannique a souligné comment Cavani avait exploré « les recoins les plus sombres de l’âme humaine » et a rappelé l’impact de l’électrochoc que ce film avait créé en 1974. Liliana Cavani a profité de cette occasion pour réclamer davantage d’équilibre entre hommes et femmes dans le cinéma et a souligné qu’il y avait des femmes, des scénaristes et des réalisatrices qui travaillent aussi bien que les hommes.

La compétition commence

Aujourd’hui marque le début de la compétition, où les réalisateurs américains Michael Mann, David Fincher et Sofia Coppola ainsi que le compositeur américain Leonard Bernstein figurent dans la liste de ceux qui concourent pour le Lion d’Or. Cependant, la grève des scénaristes américains a empêché certains acteurs d’être présents, y compris Bradley Cooper qui est en lice à la fois comme réalisateur et acteur pour son film biographique Maestro qui aborde la vie du compositeur Leonard Bernstein. Adam Driver, qui joue dans le biopic sur le fondateur de la marque Ferrari, Ferrari, a cependant bénéficié d’une dérogation pour être présent.

La grève américaine perturbe la Mostra de Venise

La Mostra de Venise est le premier grand festival mondial à subir les conséquences de la grève des scénaristes américains, rejoints par les acteurs, qui réclament une meilleure rémunération et un cadre pour l’intelligence artificielle. Le syndicat puissant des acteurs, SAG-AFTRA, a interdit à ses membres de tourner ou de participer à la promotion des films. Cela a contraint la nouvelle star d’Hollywood, Zendaya, à annuler sa participation à la Mostra pour son film Challengers de Luca Guadagnino.

Ce dernier a dû être remplacé par une production italienne, Comandante, qui parle d’un épisode méconnu du début de la Seconde Guerre mondiale.

