La mirabelle de Lorraine : un fruit d’or pour la gastronomie !

C’est l’été et avec lui vient la saison de la mirabelle, petit fruit jaune et sucré qui annonce les beaux jours. Dans nos jardins, les arbres sont chargés de ces délicieux fruits juteux qui font le bonheur des amateurs de confitures et de tartes. Cette année, la récolte est particulièrement généreuse, offrant des fruits à la fois doux et acidulés qui réveillent les papilles à chaque bouchée. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville de Metz a décidé de célébrer cette petite merveille de la nature avec la fête de la mirabelle, un événement annuel qui rassemble les gourmands en tout genre. Pour marquer le coup, l’émission de télévision Le 13 Heures a choisi de mettre les petits plats dans l’écran et de réaliser une rubrique consacrée aux recettes à base de mirabelle. Le samedi 19 août promet d’être un jour de fête pour les amateurs de cuisine et de bon goût !

La mirabelle, symbole culinaire de la Lorraine

La mirabelle, fruit emblématique de la région Lorraine, suscite l’attention des producteurs et des chefs culinaires lors de sa récolte annuelle. Dans le village de Rozelieures, la famille Dupic est spécialisée dans la production de mirabelles depuis six générations. Les chefs rivalisent de créativité pour sublimer ce fruit doré en proposant des recettes gourmandes.

Un filet mignon à la mirabelle

Cyrille Jarosz, chef cuisinier du restaurant « Au bruit des Bouchons », a imaginé une recette originale avec des mirabelles. Il propose un filet mignon farci avec des mirabelles avant de le cuire au four pendant 20 minutes à 70°C. Sabine Dupic, responsable de la « Maison de la mirabelle », affirme que les fruits se détachent facilement pour une utilisation simple en cuisine.

La « Maison de la mirabelle », un lieu incontournable dans la région

La « Maison de la mirabelle », située dans le village de Rozelieures, est un lieu de visite incontournable pour les amateurs de fruits et de spiritueux. On y trouve notamment de la liqueur de mirabelle et du schnaps de mirabelle, produits locaux emblématiques. Sabine Dupic est fière de perpétuer la tradition familiale en produisant des mirabelles de qualité et de faire découvrir leur saveur unique aux visiteurs.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA