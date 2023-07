La météo à Saumur : ensoleillement et variations saisonnières

La ville de Saumur, située dans la région Pays de la Loire, est réputée pour son patrimoine historique et ses paysages pittoresques. Mais qu’en est-il du climat qui y règne ? Décryptage des conditions météorologiques qui caractérisent cette charmante cité française.

Un climat océanique tempéré

Saumur bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des hivers doux et des étés frais. Les précipitations sont régulières tout au long de l’année, bien que les mois les plus humides soient généralement octobre et novembre. En revanche, les épisodes de canicule restent rares comparés aux autres régions françaises.

Les températures moyennes

Janvier : de 0°C à 7°C

Février : de 0°C à 8°C

Mars : de 2°C à 12°C

Avril : de 4°C à 15°C

Mai : de 8°C à 19°C

Juin : de 11°C à 22°C

Juillet : de 13°C à 24°C

Août : de 13°C à 24°C

Septembre : de 10°C à 21°C

Octobre : de 7°C à 16°C

Novembre : de 3°C à 11°C

Décembre : de 1°C à 8°C

L’ensoleillement à Saumur

La ville de Saumur bénéficie d’un ensoleillement assez généreux, avec une moyenne annuelle de 2000 heures. Les mois les plus ensoleillés sont généralement mai, juin et juillet, où le soleil brille pendant 7 à 9 heures par jour.

Les variations saisonnières

Le printemps et l’automne sont des saisons agréables à Saumur, avec des températures douces et un taux d’ensoleillement raisonnable. L’été, quant à lui, est marqué par des journées chaudes mais généralement pas étouffantes. Les soirées peuvent toutefois être fraîches, il est donc conseillé de prévoir un vêtement chaud pour les sorties nocturnes.

L’hiver, bien que généralement doux, peut parfois voir apparaître quelques épisodes neigeux ou de gel. Il est donc important de se munir d’équipements adaptés pour affronter ces conditions climatiques ponctuelles.

La météo du jour à Saumur

Ce mardi 11 juillet sera encore ensoleillé. Possibles pluies sur le nord-ouest le soir. C’est à nouveau une journée estivale qui nous est annoncée ce mardi. Les températures seront de l’ordre de 19 à 20° au petit matin puis grimperont jusqu’à 28° à Saumur et au Mans. 25° à La Roche-sur-Yon et Nantes.

Le ciel sera fait de cumulus qui laisseront une bonne place au soleil le matin sur la Mayenne, la Loire-Atlantique et la Vendée. Un soleil éclatant sur la Sarthe et le Maine-et-Loire. L’après-midi, ces cumulus concerneront toute la région. Mais on indique également une arrivée de la pluie…

Les prévisions météo à long terme

Si les météorologues s’accordent pour dire que les tendances météorologiques sont de plus en plus difficiles à prévoir à cause du changement climatique, il est tout de même possible de consulter les prévisions à long terme pour avoir une idée des conditions à venir.

Mais comme toujours, il est conseillé de vérifier régulièrement les prévisions locales pour être sûr d’être bien informé et pouvoir profiter pleinement de son séjour à Saumur !