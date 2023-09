La lutte contre la mucoviscidose revient en force !

Le grand retour de l’événement Langueux Muco est enfin prévu après une longue interruption de 4 ans ! Ce rendez-vous culturel tant attendu aura lieu le dimanche 10 septembre au Grand Pré à Langueux. La mobilisation de tous pour la réussite de cette journée est primordiale. Mais les organisateurs n’ont pas seulement travaillé sur la programmation, ils ont également mis en place des avancées concrètes pour le bien-être des visiteurs. Cette édition de Langueux Muco promet donc d’être marquante à bien des égards !

La mucoviscidose, une maladie génétique touchant 7 000 personnes en France

La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire touchant principalement les voies respiratoires et le système digestif. En France, environ 7 000 personnes en sont atteintes, avec environ un enfant naissant avec cette maladie tous les trois jours. De plus, deux millions de Français sont porteurs sains du gène responsable sans le savoir et peuvent le transmettre à leurs enfants.

Des fonds pour faire avancer la recherche sur la mucoviscidose

Depuis 2008, la famille Kermeur organise des événements pour récolter des fonds et sensibiliser à la mucoviscidose, et ainsi lutter contre cette maladie. Le 10 septembre 2023 se tiendra la 12e édition de « Langueux Muco », créé par Anne-Laure, atteinte de mucoviscidose depuis sa naissance. Cette randonnée solidaire a pour but de financer des projets de recherche sur la mucoviscidose. L’association a déjà récolté plus de 500 000 € depuis sa création en 2008.

Des avancées dans le traitement de la maladie

Les traitements pour la mucoviscidose ont beaucoup progressé ces dernières années, avec l’arrivée sur le marché de traitements comme le Kaftrio®. Ce médicament a grandement amélioré la capacité respiratoire d’Anne-Laure qui peut aujourd’hui mener une vie quasi-normale et même pratiquer du sport. Cependant, le médicament ne guérit pas et ne convient pas à tous les patients. Le combat contre la mucoviscidose doit donc continuer, en sensibilisant, informant et collectant des fonds pour la recherche médicale sur cette maladie.

