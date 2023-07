« La genèse du premier best-seller de Marc Levy dévoilée »

Durant toute cette semaine, le Monde d’Élodie a le privilège de recevoir un invité exceptionnel : Marc Levy. Cet écrivain français, connu pour être le plus lu dans le monde entier, se penche sur son parcours à travers cinq de ses ouvrages. Au fil des années, cet artiste a ébloui son public avec des romans aussi captivants que touchants. A présent, il vient de sortir son dernier livre intitulé « Éteignez tout et la vie s’allume » publié par les Éditions Robert Laffont Versilio. Ce livre, qui rejoint une longue liste d’œuvres réussies, témoigne une fois de plus de la passion de Marc Levy pour la vie et de son inépuisable créativité littéraire. Les lecteurs ne seront pas déçus !

Marc Levy, l’auteur français le plus lu dans le monde, vient de sortir son nouveau livre « Éteignez tout et la vie s’allume ». Avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus et des traductions en 50 langues, il a connu un succès immédiat dès la sortie de son premier roman « Et si c’était vrai… », en 2000. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour se lancer dans l’écriture ?

Un parcours atypique vers l’écriture

Marc Levy a débuté tardivement sa carrière d’écrivain à l’âge de 39 ans. Il explique cette attente par une raison pratique, étant devenu papa très jeune il a dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il évoque également une forme d’interdit qui le poussait à ne pas se lancer. Il conseille aujourd’hui aux personnes souhaitant écrire de ne pas penser à être publiées, mais de garder leur rêve pour eux-mêmes jusqu’à ce que cela soit abouti.

C’est à l’âge de 17 ans que Marc Levy a écrit son premier manuscrit de 400 pages, très mauvais selon lui, mais il a ensuite oublié cette passion pendant plus de 20 ans. Il a pourtant toujours été pétri de cette envie d’écrire, comme le prouve ce premier essai à l’université.

Une identité trouvée à la Croix-Rouge française

Marc Levy est diplômé en architecture et a travaillé dans ce domaine pendant plus de dix ans avant de se lancer dans l’écriture. Mais c’est son passage à la Croix-Rouge française à l’âge de 18 ans qui a été déterminant selon lui. Il explique que rentrer dans une organisation humanitaire lui a permis de trouver son identité et d’avoir le sentiment de servir à quelque chose dans la société.

Il est donc resté fidèle à cette conviction en écrivant des livres qui explorent les âmes humaines, les relations homme-femme, le couple, l’amour. Et sa nouvelle œuvre « Éteignez tout et la vie s’allume » ne déroge pas à cette règle, en proposant une réflexion sur le pouvoir du regard de l’autre pour nous éclairer et nous donner corps.

Avec « Et si c’était vrai… », tout a basculé

« Et si c’était vrai… » a été vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires en France et a été adapté au cinéma par Steven Spielberg sous le titre « Just Like Heaven », avec Reese Witherspoon et Mark Rufallo. Ce roman, né d’une conversation avec sa meilleure amie qui se sentait invisible dans la société, a changé la vie de Marc Levy en lui permettant de se consacrer pleinement à l’écriture.

Mais il tient à rappeler que son objectif premier en écrivant ce livre était de raconter une histoire à son fils pour un jour la partager avec lui et se retrouver le temps d’une lecture au même âge. Il n’était pas du tout destiné à la publication, mais à la transmission d’un message universel sur la poursuite de nos rêves et la nécessité de croire en nous-mêmes.

Aujourd’hui, Marc Levy poursuit cette quête de sens à travers ses livres et continue d’inspirer des millions de lecteurs à travers le monde.