La fresque emblématique des Lyonnais vandalisée : scandaleux !

La fresque des Lyonnais, ce tableau mural célèbre situé dans le 1er arrondissement de la ville, a malheureusement été victime de vandalisme il y a peu de temps. Des graffitis ont été inscrits dessus, abîmant ainsi l’œuvre qui bénéficiait d’une grande renommée. La municipalité de Lyon a indiqué que suite à cet acte répréhensible, une plainte a été immédiatement déposée auprès des autorités compétentes. Cet incident déplorable suscite des réactions indignées auprès des amoureux de l’art et de la culture, attachés à la valorisation de ce patrimoine lyonnais unique. Une enquête aura lieu pour identifier les coupables afin qu’ils soient punis pour leur acte irrespectueux.

Dégradation d’une fresque emblématique de Lyon

La fresque emblématique des Lyonnais, représentant 24 personnages historiques de la ville et 6 personnages contemporains, a été gravement détériorée par un tag imposant portant le mot « Gone ». Ce graffiti a été découvert par les habitants et les touristes de la ville. La mairie a déclaré qu’elle avait déposé une plainte pour ces dégradations.

Attachement des habitants et des visiteurs à l’œuvre

De nombreux habitants de Lyon et visiteurs de la ville ont montré leur attachement à cette fresque unique, considérée comme faisant partie du patrimoine architectural de la ville et rayonnant à l’international. La ville a souligné que cette peinture était réalisée par CitéCréation entre 1994 et 1995.

Plainte déposée et restauration en cours

La ville a décidé de déposer une plainte pour identifier les auteurs de ces dégradations et de bousculer la sécurité dans un effort pour identifier les individus responsables. La fresque nécessitera une rénovation, une opération de restauration plutôt qu’un simple détagage. La ville a déclaré que CitéCréation avait les compétences pour mobiliser les artistes compétents afin de restaurer les dessins et les couleurs de manière à ce que les dégradations ne soient plus visibles et ce, dans les meilleurs délais.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA