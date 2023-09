La fin de l’artificialisation : les entreprises craignent une pénurie de terrain.

Un rapport récent a révélé des résultats plutôt préoccupants en ce qui concerne les besoins en foncier des entreprises en France. L’étude s’est concentrée sur le département d’Ille-et-Vilaine et a interrogé 388 chefs d’entreprise. Sur la base de ces enquêtes, il semble que la moitié des entrepreneurs ont identifié un besoin crucial de disposer de plus de terrain pour développer leur activité. De plus, une écrasante majorité de 80% des répondants estiment que dans les cinq prochaines années, il est probable qu’ils aient besoin de trouver de nouveaux terrains pour s’agrandir. Si ces données sont alarmantes, la situation pourrait se compliquer davantage en raison de la récente loi contre l’artificialisation des sols. Cette législation a pour objectif de protéger les terres agricoles et les espaces naturels en rendant plus difficile l’urbanisation des zones rurales. Cela signifie que les entreprises pourraient être confrontées à des difficultés accrues lorsqu’il s’agira de trouver suffisamment de terrain pour répondre à leurs besoins de croissance.

Des chefs d’entreprise en quête de foncier pour leur entreprise

Une enquête menée par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine auprès de 388 chefs d’entreprise révèle que la moitié d’entre eux ont des besoins en foncier pour développer leur activité. De plus, 80% d’entre eux anticipent devoir trouver des terrains dans les cinq prochaines années pour s’agrandir. Le manque de foncier est perçu comme essentiel par 52,4% des répondants, et environ 49% déclarent avoir déjà abandonné des projets pour cette raison.

Les enjeux de l’artificialisation des sols

L’artificialisation des sols consiste en la transformation d’un sol naturel ou agricole en un sol construit pour des fonctions urbaines ou de transport. Chaque année en France, en moyenne 20 000 hectares de terres ont été artificialisées entre 2006 et 2016. Le gouvernement a inscrit un objectif de diviser par deux la consommation des terres d’ici fin 2030 pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). En Bretagne, la consommation de terres est trop importante, particulièrement par l’étalement des lotissements, causant une raréfaction des surfaces disponibles.

Des entrepreneurs inquiets mais confiants

Des chefs d’entreprises d’Ille-et-Vilaine prévoient d’envoyer une lettre à la Première ministre, Elisabeth Borne, pour exprimer leur soutien aux efforts de réduction de l’artificialisation des terres, tout en exprimant leurs craintes de ne pas trouver de foncier disponible pour leur entreprise. Les entrepreneurs s’inquiètent du changement d’usage des terrains, mais restent confiants quant à leur capacité à trouver des surfaces adaptées sans quitter la Bretagne. Les entreprises jouent un rôle important dans la consommation de foncier, qui doit être combinée à la préservation de l’environnement et de l’agriculture.

