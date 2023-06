« La Dernière Fois: Plongée Bouleversante dans l’Enfance Perdue de Fabio Bartolomei »

Lorsque l’horreur du conflit vient interrompre la pureté de l’enfance. « La dernière fois que nous avons été des enfants » est une œuvre émouvante de Fabio Bartolomei, qui rappelle l’esprit du film »La Vie est belle » réalisé par Roberto Benigni.

Le Festival du Livre de Paris poursuit jusqu’à ce soir, dimanche 23 avril, au Grand Palais éphémère, mettant en lumière l’Italie. L’événement est l’occasion de présenter le roman de Fabio Bartolomei, traduit par Léa Drouet, publié aux éditions Mercure de France, dans la collection Bibliothèque étrangère : La dernière fois que nous avons été des enfants.

L’histoire

L’intrigue se déroule en octobre 1943 en Italie, lors de la rafle du ghetto de Rome. Quatre enfants d’une dizaine d’années se retrouvent après le couvre-feu, dans une cour d’immeuble pour jouer ensemble. Un jour, l’un d’eux, Riccardo, manque au rendez-vous. Les enfants entendent vaguement parler les adultes du quartier dans lequel ont été arrêtées des familles entières. Leur copain est parti en train en direction d’un camp. Mais de quel camp s’agit-il et pourquoi y aller ?

Même si tout cela semble mystérieux, ils comprennent qu’il s’agit d’une injustice et décident d’aller jusqu’au camp pour expliquer que leur copain n’a rien fait de mal, et le ramener avec eux. Avec leurs petits paquetages, et en secret, ils partent pour cette « mission de sauvetage » en suivant les rails de chemin de fer en direction du nord.

On aimerait tellement leur prendre la main et les ramener en arrière ! On est attendri, on sourit, on rit parfois comme eux, comme des enfants. C’est si poignant de les imaginer ne pas renoncer à cette première expérience de liberté, et au nom de leur amitié indestructible.

A travers ce récit, on retrouve vraiment l’esprit du film La Vie est belle de Roberto Benigni, et ce n’est d’ailleurs pas étonnant si, quand on lui a demandé, l’auteur a justement associé la musique de ce film, signée Nicola Piovani, à son roman. Il sera d’ailleurs bientôt, lui aussi, à l’affiche cet automne. L’ultima volta che siamo stati bambini de Fabio Bartolomei, paru chez E/O en Italie (le même éditeur que celui d’Elena Ferrante), est un roman bouleversant que l’on peut faire lire aux adolescents aussi bien sûr !

Et d’autres idées de lectures

Des découvertes littéraires à faire, et pour tous, au Festival du livre de Paris (jusqu’à ce soir dimanche 23 avril 2023) dans le Grand Palais éphémère. Sans oublier, en parallèle, le Festival Sciences au Musée des arts et métiers.

En bandes dessinées et pour la jeunesse, des sorties sur le thème de la Seconde guerre mondiale :

Le Réseau Papillon, tome 7, Sur les rails, de Dumanche et Otéro, éditions Jungle

La drôle de guerre de Papi et Lucien, de Fabrice Erre et Téhem aux éditions Auzou

Bonnes lectures et bonne semaine à tous !