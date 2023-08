La cloche perdue du tramway de Barbizon : retrouvée !

La cloche du tramway de Barbizon a récemment été découverte après avoir été portée disparue depuis 1938. Sa récupération est le résultat d’un récit phénoménal qui a permis que la cloche soit récupérée et restaurée. Cette découverte récente représente une nouvelle opportunité pour la cloche, qui possède une valeur historique inestimable, de vivre une nouvelle vie et d’ajouter une pièce de plus à l’histoire passionnante de Barbizon. C’est une véritable grâce pour la ville et une chance pour les passionnés d’histoire de découvrir cette pièce rare dans son nouvel état, restauré à sa gloire d’origine, ajoutant une touche de mystère et d’excitation à l’histoire déjà captivante de la région.

Un vestige du passé à Barbizon

La ville de Barbizon en Seine-et-Marne a récemment racheté la cloche de la locomotive du tramway qui la reliait à Melun au début du XXe siècle. Le tramway a transporté les habitants et les productions locales pendant plusieurs décennies jusqu’à ce que la Première Guerre mondiale entraîne la mobilisation du personnel, réduisant ainsi le service et laissant les locomotives se détériorer. L’urgence financière et un accident dramatique ont également rendu le service difficile avant que le tramway ne soit finalement remplacé par des autocars dans les années 1930. Malgré le temps écoulé, une cloche de sa locomotive numéro 2 a été sauvée par un mécanicien en 1938 et retrouvée par un bouquiniste. Elle est désormais entre les mains de la mairie de Barbizon, qui pense à une manière de valoriser cet objet, peut-être en l’incluant dans un projet de valorisation de l’ancienne gare.

