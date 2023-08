Immergez-vous dans l’univers unique de Koezio, une salle événementielle à Lyon offrant une expérience d’aventure en équipe inégalée.

Dans le monde ultra-connecté d’aujourd’hui, où les écrans sont omniprésents, la valeur de la vraie interaction humaine ne fait que s’accroître. C’est précisément ce que Koezio, le parc d’activités indoor le plus vaste de la région, offre. Cette aventure unique propose des expériences de team building, des séminaires et des soirées pour consolider les liens de vos équipes, en alliant défi, découverte et plaisir.

Le voyage Koezio: une approche innovante de la dynamique de groupe

Que vous organisiez une session stratégique, une réunion confidentielle, un atelier de cohésion ou une pause déjeuner amicale, Koezio crée une atmosphère unique pour vous et vos collègues. Au cœur de ces activités, se trouve la volonté de créer et de renforcer les liens au sein des équipes, qu’il s’agisse de demi-journées, de journées complètes ou de soirées.

Chaque activité est conçue pour stimuler différentes compétences : rapidité, réflexion, habileté, mémorisation, stratégie ou action. Grâce à cela, chaque membre de l’équipe a l’occasion de briller et de révéler ses talents cachés.

Un éventail d’expériences exaltantes

Parmi les activités populaires proposées par Koezio, on retrouve « Agents d’Élite », un jeu intense qui stimule le corps et l’esprit. Le point culminant est un parcours à 12m de hauteur, idéal pour renforcer l’esprit d’équipe.

« Discover My Team » est une autre activité très appréciée, où un « team leader » Koezio guide votre équipe à travers deux heures d’activités de consolidation d’équipe, dont des ice-breakers et divers ateliers.

De plus, Koezio propose un karaoké immersif et un espace pétanque, parfait pour les moments de détente et de camaraderie. Le « Lucky Darts », jeu interactif de fléchettes revisitées, est également une occasion unique de défier vos collègues tout en s’amusant.

Ateliers de team building créatifs : découvrez la magie

Au-delà des expériences de cohésion d’équipe classiques, Koezio offre également des ateliers de team building plus créatifs, pour une approche ludique et originale de la dynamique de groupe. L’un des ateliers les plus appréciés est l’apprentissage de la magie avec Mathieu Grant, un magicien professionnel.

Dans cet atelier, Mathieu Grant magicien dévoile les secrets derrière certains des tours de magie les plus emblématiques, en vous invitant à maîtriser les ficelles du métier. Cette expérience fascinante n’est pas seulement un spectacle ; elle encourage l’entraide et la collaboration, car les participants doivent travailler ensemble pour déchiffrer les mystères de la magie.

Cet atelier unique renforce la confiance et la coopération au sein de l’équipe tout en offrant une distraction divertissante et instructive. En apprenant des tours de magie, les participants sont amenés à repousser leurs limites, à adopter une nouvelle perspective et à développer leur créativité.

L’apprentissage de la magie avec Mathieu Grant est une activité de team building qui sort de l’ordinaire, pour une expérience vraiment magique. C’est une manière fantastique d’enrichir votre journée chez Koezio, en ajoutant une touche de mystère et d’émerveillement à vos événements d’entreprise.

Une expérience complète

Mais Koezio ne se limite pas à ces activités. Les espaces sont également équipés pour les réunions de travail et pour les pauses repas, avec plusieurs formules de restauration disponibles.

Pour couronner le tout, Koezio propose diverses options pour immortaliser votre expérience : un Photobooth personnalisable, un Blind Test pour des défis d’équipe, ou même la possibilité de personnaliser l’expérience « Agents d’Élite » avec des thématiques propres à votre entreprise.

Koezio est l’endroit idéal pour unir votre équipe, créer des souvenirs mémorables et redécouvrir le plaisir des interactions humaines.

Koezio Lyon 50 ancienne route de Grenoble – Saint-Priest Tél. : 04 28 29 15 16 Horaires d’ouverture sur-mesure pour les entreprises.