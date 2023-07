Kiabi Seconde Main : la révolution de la mode durable pour les enfants

La célèbre enseigne française Kiabi, appartenant à la galaxie Mulliez, poursuit son expansion dans le domaine de la seconde main avec l’ouverture de Kidkanaï, sa nouvelle chaîne dédiée aux produits d’occasion et outlet pour enfants, ainsi que le lancement de ‘La Kollect’, un service innovant visant à récupérer les vêtements usagés de ses clients. Comment s’organise cette stratégie de développement durable ? Quels sont les enjeux et les perspectives pour l’entreprise ? Focus sur cette tendance émergente.

Kidkanaï : une offre variée pour les enfants de 0 à 12 ans

Situé près de Roubaix, dans la zone commerciale de Leers, le premier magasin Kidkanaï a ouvert ses portes fin novembre. Sur une surface de 1 300 mètres carrés, l’enseigne propose des articles de seconde main tels que des textiles, poussettes, sièges auto et jouets pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. Les produits, griffés de toutes marques, répondent aux besoins évolutifs des jeunes consommateurs en termes vestimentaires et autres. Confiée par Patrick Stassi, CEO du groupe Kiabi, à Ismaël El Hamouchi, la création de ce concept-store s’inscrit dans une démarche durable et responsable.

Une alternative responsable et efficace

Kidkanaï représente une solution intéressante pour les parents souhaitant habiller leurs enfants avec des vêtements de qualité sans dépenser trop. L’enseigne permet en effet d’accéder à un large choix d’articles sélectionnés et contrôlés, garantissant ainsi une satisfaction optimale aux clients. De plus, Kidkanaï s’inscrit dans une démarche écologique et solidaire, offrant une seconde vie aux vêtements tout en contribuant à réduire l’empreinte environnementale liée à la production textile.

‘La Kollect’ : un service innovant pour récupérer les vêtements usagés

En parallèle à l’ouverture de Kidkanaï, Kiabi a lancé ‘La Kollect’, un dispositif visant à récupérer auprès de ses clients les vêtements qu’ils ne portent plus. Ce service, disponible en ligne sur le site de l’enseigne nordiste ou sur son application, accepte les articles de toutes marques et propose une petite rémunération pour chaque don. ‘La Kollect’ représente ainsi un moyen efficace et responsable pour donner une nouvelle vie aux vêtements inutilisés et participer activement à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation.

Une démarche durable et rentable pour l’entreprise

Cette stratégie de développement durable semble porter ses fruits puisque Kiabi a enregistré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2022, soit une hausse de 10 % par rapport à 2021 et 2019. La vente de vêtements d’occasion, initiée en 2020, se révèle donc être un atout majeur pour l’enseigne qui souhaite poursuivre dans cette voie.

Les perspectives d’avenir pour Kiabi Seconde Main

Avec le succès rencontré par Kidkanaï et ‘La Kollect’, Kiabi entend bien poursuivre son expansion dans le domaine de la seconde main. L’ouverture de nouveaux magasins Kidkanaï à travers la France et l’international est ainsi envisagée, permettant à davantage de consommateurs de profiter des avantages de cette offre durable et responsable. Par ailleurs, l’amélioration constante du service ‘La Kollect’, notamment en termes de logistique et de rémunération des clients, devrait contribuer à renforcer l’image de marque de Kiabi comme acteur engagé dans la transition écologique et solidaire.

En conclusion, Kiabi fait figure de pionnier dans le secteur de la mode durable avec ses initiatives telles que Kidkanaï et ‘La Kollect’. Cette démarche s’avère non seulement bénéfique pour l’environnement mais également pour l’image de l’entreprise et sa rentabilité. Nul doute que Kiabi continuera à innover et à développer des solutions toujours plus responsables pour ses clients.