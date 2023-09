Kenzo impliqué lors d’Ajaccio-OM : les verdicts tombent

Kenzo, passionné de football et fervent supporter de l’Olympique de Marseille, a été victime d’une agression brutale lors d’un match entre Ajaccio et l’OM. Cet événement tragique a entraîné une immense vague d’indignation dans toute la France, réclamant des sanctions exemplaires pour les auteurs de cette attaque sauvage. Au terme d’un procès long et éprouvant, trois jeunes supporters corses ont été reconnus coupables de cet acte violent et condamnés à une peine de prison avec sursis, dans l’espoir de dissuader les comportements agressifs lors des évènements sportifs. Cette décision a été accueillie avec soulagement par la communauté sportive, qui espère que le message sera entendu clairement par tous les supporters, afin de garantir un environnement de jeu sain et sécurisé pour tous.

Condammation et remise en cause de la version de la famille

trois jeunes hommes ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction de stade de 3 ans pour violences physiques et psychologiques sur le jeune Kenzo, survenus lors d’un match de Ligue 1 en Corse. Le club AC-Ajaccio, qui avait dans un premier temps affiché son soutien à la famille, a finalement remis en cause leur version des faits, affirmant que les informations communiquées étaient en partie inexactes.

Un enfant malade agressé par des supporters corses

Kenzo, 8 ans, fan de l’Olympique de Marseille et atteint d’un cancer au cerveau, aurait été agressé par des supporters corses dans les loges avant le match. La famille décrit des scènes de violence lorsqu’il a enfilé son maillot. L’affaire suscite des inquiétudes quant à la sécurité lors des manifestations sportives.

Réactions choquées et enquête en cours

Des réactions politiques en soutien à Kenzo ont été relayées sur les réseaux sociaux depuis l’incident. Certains témoins sont choqués par la situation et remettent en question la montée de la violence dans la société. Après la soirée, une enquête pour violences en réunion a été ouverte.

