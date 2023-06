Journée nationale de sensibilisation au TDAH: trouble déficit de l’attention, 12 juin

La journée nationale dédiée à la conscientisation du TDAH, soit le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, représente une opportunité pour informer et éveiller les consciences sur cette problématique souvent mal comprise. Cette journée vise également à faire découvrir et admettre l’existence de cette condition peu connue.

En France, deux millions d’enfants et adultes sont touchés par le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Ce trouble neurodéveloppemental se caractérise principalement par une attention fluctuante, de l’impulsivité et parfois de l’hyperactivité. Il est difficile à diagnostiquer et à comprendre.

Cependant, il est essentiel que ce trouble soit diagnostiqué et pris en charge, car il a de nombreux impacts sur tous les aspects de la vie : familial, scolaire, social et professionnel. Souvent confondu avec une mauvaise éducation, les symptômes étant similaires, cela entraîne des souffrances chez les enfants et un épuisement et un sentiment d’impuissance chez les parents. C’est dans ce contexte que l’association « TDAH Pour une égalité des chances » a lancé en 2021 la première journée nationale du TDAH.

![image](https://www.francetvinfo.fr/pictures/LUd6DbLITrJUFCEzb6GsSwBWYOM/fit-in/720x/2023/05/31/6477755203782_affichette-un-ruban-un-vetement-en-soutien-aux-copines-et-copains.jpg)

*3e journée nationale du TDAH. (PLANETE TDAH)*

Le 12 juin 2023 aura lieu la Journée nationale de sensibilisation au TDAH, organisée par l’association TDAH pour une égalité des chances. Cet événement vise à informer et à faire reconnaître le TDAH auprès du grand public, des enseignants, des professionnels de santé et à sensibiliser les pouvoirs publics sur l’importance de la reconnaissance et de la prise en charge de ce trouble en France.

Il existe de nombreuses solutions pour prendre en charge le TDAH, mais il y a un manque de professionnels de santé formés à ce trouble. De plus, les bilans et les rééducations, souvent coûteux, ne sont pas remboursés et les enseignants, en particulier ceux du secteur public, ne sont pas formés pour repérer ce problème.

Pour plus d’informations, consultez les sites suivants :

– [Journée nationale TDAH](https://www.journeenationaletdah.com)

– [TDAH égalité des chances](https://www.tdahegalitedeschances.com/)

– [Dates à retenir](https://www.tdah-france.fr/spip.php?page=agenda)