Le jeudi soir approche, et avec lui, les séries du 5000 mètres hommes. L’évènement est attendu avec une grande impatience par les fans d’athlétisme. Pourtant, l’athlète français Jimmy Gressier préfère mettre l’accent sur la suspension ces dernières années de plusieurs athlètes kényans. En effet, cette suspension a suscité de nombreuses interrogations et polémiques dans le domaine de l’athlétisme. Pour Gressier, il est important de réfléchir sur ces problématiques et de mettre en place des mesures pour garantir un sport plus juste et équitable pour tous les athlètes. Bien que la compétition reste un moment fort pour les athlètes, certains sujets de préoccupation ne doivent pas être négligés pour garantir l’intégrité et la transparence dans le sport.

Des doutes planent sur la domination kényane dans le 5 000m

Le fondier français Jimmy Gressier aborde le sujet sensible du dopage dans le sport, et plus particulièrement dans la discipline du 5 000m, largement dominée ces dernières années par les athlètes kényans. Cependant, depuis les derniers championnats du monde à Eugene en 2022, le Norvégien Jakob Ingebrigsten est de plus en plus présent dans la compétition. Par ailleurs, les sanctions à l’encontre des athlètes kényans se multiplient. Le spécialiste français de la discipline souhaite saluer le travail des autorités anti-dopage pour remettre tout le monde sur un pied d’égalité, sans la science qui permet des améliorations physiques artificielles et inéquitables.

« On doute quand même encore »

Malgré les règles anti-dopage, Jimmy Gressier avoue qu’il maintient encore certains doutes sur certains de ses adversaires. Il considère néanmoins que la situation est en train de s’améliorer, comparée à il y a un ou deux ans. Il juge qu’il reste encore du travail à accomplir et invite d’autres pays à suivre l’exemple de la fédération kényane en matière de lutte contre le dopage.

Ce jeudi 24 août à 19h, au départ des séries du 5 000 mètres, quarante coureurs, dont quatre Kényans, seront présents. Parmi eux, le vice-champion du monde Jacob Krop.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA