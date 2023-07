Jeune prodige de la chanson, Nathan, 9 ans, fait sensation dans The Voice Kids 2023

Nathan, petit garçon de neuf ans, vient tout droit de la charmante commune de Linas, située dans le département de l’Essonne. Ce jeune artiste en herbe participe avec espoir et envie à la neuvième saison de la fameuse émission The Voice Kids. Ce mardi 18 juillet, le public aura la chance de découvrir sa prestation exceptionnelle. Déjà acclamé par ses proches, nul doute que Nathan saura charmer également le cœur des téléspectateurs.

Nathan, le petit chanteur de 9 ans de Linas, participera pour la première fois à The Voice Kids ce mardi 18 juillet 2023, à partir de 21 h 15. Sa performance sera-t-elle suffisamment impressionnante pour que les quatre coachs se retournent ? Nathan est passionné de musique depuis sa plus tendre enfance et chante en français des artistes tels qu’Edith Piaf, Daniel Balavoine, Claude François et Dalida. Bien qu’il n’ait jamais pris de cours de chant, il a été repéré lors de l’émission Mask Singer. Nathan chantera la chanson « Nini la Chance », d’Annie Cordy, pour espérer séduire Nolwenn Leroy, Slimane, Patrick Fiori et Kendji Girac.

Le parcours de Nathan et ses talents de chanteur

Nathan est un jeune garçon de 9 ans résidant à Linas, en Essonne. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la musique, en particulier par les chansons françaises des années passées. Chanteur autodidacte, il ne suit aucun cours de chant, mais cela ne l’empêche pas de chanter la plupart du temps. De son propre aveu, sa passion pour la musique ne l’a jamais quitté.

En effet, Nathan a été remarqué lors de sa participation à l’émission Mask Singer de TF1. Il s’y est fait connaître grâce à sa voix exceptionnelle alors qu’il demandait des autographes aux quatre enquêteurs de l’émission pour son anniversaire. Le chauffeur de salle, impressionné par sa voix, l’a appelé à monter sur scène pour chanter une chanson. Cette expérience a fait naître en lui l’envie de participer à The Voice Kids.

Nathan et sa première participation à The Voice Kids

Ce mardi 18 juillet 2023, Nathan chantera pour la première fois sur la scène de The Voice Kids. Il chantera la chanson « Nini la Chance », d’Annie Cordy. Nathan espère ainsi convaincre les quatre coachs de l’émission, Nolwenn Leroy, Slimane, Patrick Fiori et Kendji Girac, de se retourner pour lui et ainsi le sélectionner pour la suite de l’émission.

Pour conclure, Nathan, le petit chanteur autodidacte de 9 ans de Linas, a su se faire remarquer avec sa voix exceptionnelle lors de sa participation à Mask Singer. Aujourd’hui, il s’attaque à sa première participation à The Voice Kids avec sa chanson préférée d’Annie Cordy. Nathan compte sur sa passion et son talent pour conquérir les coachs et son public. The Voice Kids sera l’occasion pour lui de réaliser son rêve d’être chanteur professionnel et de montrer son potentiel.

source originale : actu.fr