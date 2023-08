Jeune homme poignardé de nombreuses fois à Guingamp: les détails macabres.

Le 24 juillet 2023, Guingamp a été le théâtre d’un événement tragique qui a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans. Ce dernier a été retrouvé sans vie, le corps meurtri de plusieurs dizaines de coups de couteau. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Brieuc afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Les forces de l’ordre ont dès lors commencé leur travail d’investigation, interrogeant témoins et proches de la victime afin d’identifier un éventuel ou des éventuels suspects. La ville de Guingamp, habituellement calme, s’est trouvée plongée dans une ambiance pesante après ce terrible événement, qui laisse toute une communauté sous le choc. Les autorités locales se sont indignées de cet acte de violence et ont appelé à la plus grande prudence et à la coopération de tous pour faire avancer l’enquête et trouver les coupables, afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.

Enquête ouverte après la mort par arme blanche d’un homme à Guingamp

Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête suite au meurtre d’un homme de 21 ans à Guingamp, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2023. Selon les constatations, la victime a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau et un couteau a été retrouvé sur place. Les pompiers et les gendarmes ont été alertés par un ami du jeune homme venu rendre visite dans son appartement. Le domicile de la victime a été fouillé.

L’autopsie révèle un traumatisme cervical pénétrant

L’autopsie effectuée à Rennes a révélé que le décès était dû à un traumatisme cervical pénétrant causé par plusieurs lésions vasculaires, une défaillance neurologique et une détresse respiratoire. Le parquet de Saint-Brieuc a confié l’enquête pour déterminer les circonstances exactes des faits et identifier rapidement l’auteur à la section de recherches de Rennes et à la brigade de recherches de Guingamp.

Les obsèques se dérouleront ce samedi à Guingamp

Les obsèques de la victime auront lieu ce samedi 29 juillet à Guingamp. L’enquête se poursuit pour élucider le motif du meurtre et identifier le ou les auteurs.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA