Jean-Denis Le Bras, le chef qui refuse de rester derrière un bureau cet été à Aix-en-Provence.

A Aix-en-Provence se trouve le talentueux Jean-Denis Le Bras, aux commandes de la cuisine raffinée de la Villa Saint-Ange. Il a rejoint les rangs de Pierre Gagnaire il y a de cela plusieurs années et est devenu l’un de ses plus proches collaborateurs. Le restaurant, la Villa Saint-Ange, a été acquis par ce grand chef étoilé, et Jean-Denis Le Bras veille aujourd’hui sur les fourneaux pour offrir des plats d’exception à une clientèle exigeante. Grâce à son expérience et à son savoir-faire reconnu par ses pairs, il nous livre leurs plus belles créations culinaires à travers une cuisine inventive et audacieuse.

Le talentueux Jean-Denis Le Bras

Entre Jean-Denis Le Bras et Pierre Gagnaire, il y a une réelle complicité. Tous deux partagent la même vision et la même pratique de la cuisine. Le mimétisme gestuel et vocal entre les deux hommes est troublant. Jean-Denis Le Bras travaille dans une très belle maison située au cœur d’Aix, en Provence. Il a la liberté de travailler en fonction de ce que lui amènent les producteurs de la région d’exception de la Provence.

La cuisine de Jean-Denis Le Bras

La cuisine de Jean-Denis Le Bras respire le mouvement, l’inspiration, l’inventivité et surtout les produits de la Provence. Il met à profit au quotidien son apprentissage du goût. Patrick Hébrard, du jardin des Mauvares, à Rognes, à une vingtaine de kilomètres d’Aix, apporte des produits frais chaque matin dans la cuisine de Jean-Denis Le Bras. En magnifiant ces produits, Jean-Denis Le Bras réalise chaque jour des chefs-d’œuvre culinaires, de la préparation à la présentation.

L’entretien avec Jean-Denis Le Bras

Pour en savoir plus sur la cuisine de Jean-Denis Le Bras, vous pouvez écouter l’entretien qu’il a accordé à France Info. Il y explique notamment qu’il n’est pas un cuisinier de bureau mais qu’il cuisine avec les gars pour trouver de nouvelles idées et de nouvelles recettes.