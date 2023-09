Jean-Claude Bourret : une carrière hors du commun entre journalisme et gendarmerie nationale

Figure emblématique du paysage médiatique français, Jean-Claude Bourret a connu une carrière des plus variées. Journaliste reconnu et rédacteur en chef de renom, il a également occupé un grade élevé au sein de la gendarmerie nationale. Retour sur le parcours hors norme de cet homme aux multiples facettes.

Débuts prometteurs dans le journalisme

Né en 1939 à Toulouse, Jean-Claude Bourret fait ses premiers pas dans le monde du journalisme dès l’âge de vingt ans. Après des études en droit et en sciences politiques, il intègre l’équipe de la radio régionale Sud Radio où il se distingue rapidement par son professionnalisme et sa rigueur. Il diversifie ensuite ses compétences en rejoignant la presse écrite et devient grand reporter pour le quotidien Paris-Midi.

Une ascension fulgurante

Sa carrière prend véritablement son envol lorsqu’il entre à l’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) en 1967 comme journaliste-reporter d’image. Il couvre alors de nombreux événements marquants tels que les funérailles du général de Gaulle ou encore les Jeux olympiques de Grenoble. Son talent est vite remarqué et, en 1971, il est nommé rédacteur en chef adjoint chargé des reportages de l’ORTF. Il prend ensuite la tête du service Information Générale et devient rédacteur en chef en 1973.

Un parcours atypique au sein de la gendarmerie nationale

Parallèlement à ses activités journalistiques, Jean-Claude Bourret s’intéresse de près au métier des armes. En 1964, il s’engage dans la Gendarmerie Nationale en tant que réserviste. Son profil séduit rapidement les plus hautes instances militaires qui lui confient diverses missions et responsabilités.

Des responsabilités civiles et militaires

Au cours de sa carrière au sein de la gendarmerie, il occupe notamment le poste de chef d’escadron, grade équivalent à celui de commandant dans la hiérarchie militaire. Ses compétences en matière de communication sont également mises à profit lorsqu’il est nommé chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale pour la communication. Cette double casquette lui permet d’évoluer avec aisance dans les milieux civils et militaires et de tisser des liens solides entre ces deux univers si différents.

Une longue et prestigieuse carrière médiatique

Tout au long de son parcours professionnel, Jean-Claude Bourret a su faire preuve d’une grande polyvalence et d’une capacité d’adaptation hors pair. Après avoir quitté l’ORTF suite à la réforme de 1974, il poursuit sa carrière télévisuelle en rejoignant TF1 puis La Cinq et France 2. Il y présente successivement diverses émissions d’information et de débat dont certaines connaissent un large succès auprès du public.

De l’info à la culture

Au fil des années, Jean-Claude Bourret se passionne également pour des sujets plus éclectiques, comme les OVNI ou encore l’alimentation. Il partage ses découvertes et ses connaissances avec le grand public à travers plusieurs ouvrages tels que « La science face aux extraterrestres » ou encore « Le guide des aliments ». Son insatiable curiosité intellectuelle lui permet ainsi d’aborder des thématiques très variées qui contribuent à enrichir son parcours professionnel.

Un engagement citoyen marquant

En plus de ses multiples activités, Jean-Claude Bourret s’est toujours investi dans la vie de la cité. Il a notamment été élu conseiller municipal de Toulouse de 1989 à 1995 et a siégé au sein de différentes instances locales. Son action a principalement porté sur la promotion de la sécurité publique et la valorisation du patrimoine culturel.

Militantisme associatif et humanitaire

Toujours soucieux de mettre sa notoriété au service des autres, Jean-Claude Bourret a soutenu plusieurs actions caritatives et humanitaires. Il a notamment participé à la fondation de SOS Enfants du Monde et a œuvré pour la défense des droits de l’enfant. Il a également collaboré avec des organisations telles que la Croix-Rouge française ou encore l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie.

En définitive, Jean-Claude Bourret est un homme aux multiples facettes dont la carrière se caractérise par une grande diversité et une volonté constante de s’engager au service des autres. À travers ses activités professionnelles et bénévoles, il a su laisser une empreinte indélébile sur le monde du journalisme, de la gendarmerie nationale et de la vie publique en France.