Jane Birkin: parcours & anecdotes de sa vie, ses débuts, sa fille Kate, Gainsbourg & plus encore

Ce dimanche, une nouvelle funeste a ébranlé le monde artistique : Jane Birkin s’est éteinte à la triste date de 76 ans. Cette artiste aux multiples talents, à la fois actrice et chanteuse, est partie rejoindre les étoiles, laissant derrière elle un immense héritage culturel. C’est par le biais d’un proche de la famille que franceinfo a appris cette triste nouvelle, laissant la communauté des fans et des admirateurs sous le choc et la tristesse. Jane Birkin restera dans nos coeurs comme une artiste à part entière, dont le talent et l’élégance ont marqué à jamais le monde artistique.

Jane Birkin : une artiste française iconique

Le décès de Jane Birkin, survenu le dimanche 16 juillet 2022, a ému de nombreux fans de musique et de cinéma à travers le monde entier. Connue pour sa voix douce et son charisme unique, cette artiste franco-britannique a marqué l’histoire de la culture française avec son parcours exceptionnel.

Un « parcours dingue » commencé en France

D’origine anglaise, Jane Birkin a commencé sa carrière en France, où elle a été découverte par le producteur Pierre Grimblat en 1963. Elle a ensuite rencontré Serge Gainsbourg, avec qui elle a collaboré pendant de nombreuses années, notamment pour la célèbre chanson « Je t’aime moi non plus ». Dans une interview, elle a décrit son parcours de manière très poétique : « Un parcours dingue dont le début aurait pu ne pas commencer si j’étais restée en Angleterre et si mon mariage avec John Barry avait marché, là je serais en train de chauffer sa ‘soupe de tortue’… C’est là que je suis tombée sur Serge Gainsbourg. Si ça n’avait pas été pour Grimblat, je n’aurais pas été en France du tout. »

Une chanson singulière : « Je t’aime moi non plus »

L’un des moments les plus célèbres de la carrière de Jane Birkin est sans doute sa collaboration avec Serge Gainsbourg sur la chanson « Je t’aime moi non plus ». Elle a toujours exprimé des regrets quant à la qualité de sa voix dans cette chanson, mais reste fière de sa contribution à ce morceau iconique de la musique française. « C’est vraiment Serge qui m’a fait écouter la version de Je t’aime moi non plus de Brigitte Bardot. Comme j’étais très éprise de lui, c’est vrai que quand il m’a demandé si je voulais la chanter, j’ai sauté sur l’occasion en disant oui, parce que je ne voulais pas qu’il se mette dans une cabine téléphonique avec n’importe quelle beauté qui louchait un peu sur ce projet… Quand on réécoute, c’est toujours trop haut perché. »

La perte tragique de sa fille Kate

En 2013, Jane Birkin a perdu sa fille Kate Barry, qui s’est suicidée à l’âge de 46 ans. Dans son album « Oh ! Pardon tu dormais…« , Jane Birkin a écrit une chanson en hommage à sa fille disparue. Elle a décrit la douleur qu’elle ressentait en écoutant cette chanson, mais aussi les souvenirs qu’elle gardait de Kate. « C’était une fille tellement drôle, une fantaisie extraordinaire, une douleur, une mélancolie et une façon de prendre du temps pour les gens quand elle a créé un centre pour des narcotiques et des alcooliques. C’était une personne d’une douceur absolue. C’est difficile de ne pas en faire un ange. J’en garde maintenant ses folies, ses excentricités que je ne trouve pas ailleurs et son regard, il y a une tendresse absolue et une blessure. »

Son histoire d’amour avec Serge Gainsbourg

En plus d’avoir collaboré artistiquement avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin a également été en couple avec lui pendant de nombreuses années. Dans une interview, elle a raconté les débuts de leur histoire d’amour, qui n’avait rien d’évident. « Avec Serge Gainsbourg, ça n’a pas été un coup de foudre. C’est peut-être pour cela que ça a duré plus longtemps parce que je le découvrais petit à petit. Il me terrifiait au départ. Il avait un regard narquois donc quand on s’est retrouvés sur un tournage, je le trouvais tellement distant. Ensuite, il a fait un dîner chez Régine je crois. Il y avait une piste de danse, j’ai tiré Serge sur la piste, et il marchait sur mes pieds. Je me suis dit : ‘Ah bonheur ! Ça veut dire qu’en fait, il ne sait pas danser. Il est maladroit’. Toute cette arrogance, c’est une façon de cacher la personne timide qui est derrière, terriblement candide. C’était un délice d’homme. »

Jane Birkin était sans conteste l’une des artistes les plus emblématiques de la culture française. Son charisme et sa voix douce continueront à inspirer et à émouvoir les amateurs de musique et de cinéma à travers le monde.