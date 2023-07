« Jane Birkin : le scandale de Blow-Up et son accessoire culte font sa réputation posthume »

Le dimanche 16 juillet, Paris a perdu une icône de la musique et du cinéma. La disparition de cette artiste, qui avait vécu 76 ans, a bouleversé son public dans le monde entier. Bien qu’elle soit partie très tôt de son pays d’origine, l’Angleterre a toujours suivi chacune de ses aventures et s’est assurée que sa vie soit célébrée comme il se doit. Cette artiste polyvalente a touché de nombreuses âmes avec sa voix enchanteresse et son jeu d’acteur captivant, et elle laissera un vide immense dans le paysage artistique international.

La vie et le parcours de la chanteuse et actrice Jane Birkin

Le départ de Jane Birkin de l’Angleterre pour la France

Jane Birkin est décédée le dimanche 16 juillet à Paris, à l’âge de 76 ans. Elle a été l’une des artistes les plus emblématiques de la France, bien qu’elle soit née à Londres en décembre 1946. Dès son plus jeune âge, elle a quitté son pays natal pour s’installer en France où elle a construit sa carrière artistique.

À moins de 20 ans, Jane Birkin joue dans le film « Blow-Up » d’Antonioni, un long-métrage qui se déroule dans le « Swinging London » des années 60. Elle y apparaît nue dans une scène de sexe à trois. Cette prestation a fait scandale en Angleterre. C’est à cette époque-là qu’elle a pris la décision de quitter son pays pour s’installer définitivement en France.

Le succès musical de Jane Birkin

En France, la carrière de Jane Birkin prend un tournant décisif en 1969 après la sortie de la chanson culte « Je t’aime moi non plus » en duo avec Serge Gainsbourg. Malgré un contenu sexuel très explicite, la chanson devient un tube en France et dans le monde entier. Les Britanniques, quant à eux, ont apprécié la musique et la voix envoûtante de Jane Birkin, mais aussi son rôle dans la libération des mœurs. Le titre est resté numéro un pendant 34 semaines, ce qui est un record pour un titre en langue étrangère.

Jane Birkin, icône de la mode et de la culture française

Outre-Manche, on se souvient également de Jane Birkin pour son rôle dans la mode. Elle a inspiré la création d’un sac à main de renommée mondiale. Lors d’un voyage en avion entre Paris et Londres en 1981, la chanteuse discute avec le directeur général d’Hermès de sa difficulté à trouver un sac élégant et pratique pour les mères de famille. C’est ainsi que l’iconique « Sac Jane Birkin » a vu le jour.

À la fois chanteuse, actrice et icône de la mode, Jane Birkin a su conquérir le cœur de son public en France et dans le monde entier. La tristesse de son départ se fait déjà sentir chez les amoureux de sa musique et de son style unique qui ont perdu une grande artiste.