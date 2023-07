Jacqueline Charlotte Dufresnoy, Coccinelle : une icône transgenre qui a marqué l’histoire

C’est à l’occasion du 91ème anniversaire de sa naissance, le 23 août 2022, que Google a rendu hommage à une figure emblématique du mouvement transgenre français : Jacqueline Charlotte Dufresnoy, plus connue sous son nom de scène, Coccinelle.

Une vie dédiée à l’acceptation et à la reconnaissance des personnes transgenres

Née le 23 août 1931 à Paris, dans une famille qui acceptait et respectait sa féminité, Jacqueline Charlotte Dufresnoy, surnommée Coccinelle, fut l’une des premières femmes trans à être connues du grand public. Elle se fit connaître pour sa carrière d’artiste, en tant que danseuse, chanteuse et actrice transgenre, mais surtout pour son combat pour l’acceptation et la reconnaissance sociale des personnes transgenres.

Très tôt, Coccinelle adopta des vêtements féminins et se teignit les cheveux. Son surnom, Coccinelle, lui vint d’une robe rouge à pois noirs qu’elle affectionnait et qu’elle choisit plus tard comme nom de scène.

Coccinelle fit ses premiers pas dans le monde du spectacle en 1953, chez Madame Arthur puis au Carrousel à Paris. Elle fut également mentor et hébergea la jeune artiste trans Bambi à ses débuts. En 1953, elle rejoint l’Alcazar de Marseille et y compose une silhouette saisissante de Marilyn Monroe. Trois ans plus tard, en 1956, Coccinelle devint la première personne française connue à subir une vaginoplastie, une chirurgie de réattribution sexuelle, à la clinique du Dr Georges Burou à Casablanca.

Mariage de la meneuse de revue transgenre Coccinelle (aka Jacqueline Dufresnoy) avec Mario Heÿns à la mairie de Beynes en France, le 14 mars 1966. (Photo by KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Soutenue par l’avocat Robert Badinter, Coccinelle obtint en 1959 une modification de son état civil pour devenir officiellement Jacqueline Charlotte Dufresnoy, devenant ainsi la première célébrité française à officiellement changer de sexe. C’est cette audace et cette détermination qui feront d’elle une égérie du mouvement transgenre dans les années 1950.

Un parcours artistique unique

Vêtue de blanc, Coccinelle épousa son premier mari, le journaliste sportif Francis Paul Bonnet, lors d’une cérémonie en 1961. Le couple, confronté à de nombreux obstacles, ne parviendra pas à adopter et divorcera en 1962. Coccinelle se remariera en 1966 avec le danseur de music-hall colombien Mario Florentin Heÿns, rencontré à Buenos Aires. Durant cette période, elle se produit dans plusieurs films et enregistre trois 45 tours.

Elle participa en 1963 à un spectacle à l’Olympia, « Chercher la femme », écrit et mis en scène par Bruno Coquatrix, avec de nombreux artistes dont Pierre Doris. Elle effectua à partir de 1970 une série de tournées mondiales, d’Amérique du Sud jusqu’en Australie, d’Amérique du Nord jusqu’en Équateur. En 1978, elle s’établit à Berlin, en Allemagne, où elle devint la vedette de Chez Nous, l’un des plus grands cabarets berlinois.

Retour à Paris et engagement pour la cause transgenre

Coccinelle revint à Paris en 1986, chez Madame Arthur, là où tout avait commencé quarante ans plus tôt. Elle passa dans plusieurs émissions de télévision, de Tournez manège aux Dossiers de l’écran en passant par les plateaux de Frédéric Mitterrand et Thierry Ardisson. Elle profita de cette période pour rédiger une autobiographie intitulée « Coccinelle par Coccinelle ».

En 1989, elle triomphe au Casino de Paris aux côtés de son ami Pascal Sevran dans la revue Paris Casino. En 1990, on lui propose un spectacle qui raconte sa vie et dont elle est la vedette. Lorsque la guerre du Golfe éclate, le spectacle tombe à l’eau faute de financement. Elle décide alors de quitter Paris pour retrouver le sud de la France qu’elle aimait tant.

Fin de vie et héritage

À partir de 1992, elle se produit à Marseille. Le 11 avril 1996, elle épouse en troisièmes noces le transformiste Thierry Wilson, alias Zize Dupanier, en direct sur TF1 dans l’émission Tout est possible de Jean-Marc Morandini. Ensemble, ils fonderont l’association Devenir femmes qui œuvre au soutien, à l’acceptation et à la reconnaissance sociale des personnes transgenres.

En 2005, elle sort un CD, Best Of de ses plus grands succès chez Marianne Mélodie. Elle passa ses dernières années entre le Cabaret LouLou à Marseille, où elle assistait aux auditions d’artistes régionaux, et sa passion pour la plage.

En avril 2006, elle est victime d’un accident vasculaire cérébral et quelques mois plus tard, après un mois en soins intensifs, Coccinelle meurt d’un arrêt cardiaque à l’hôpital de la Timone à Marseille. Conformément à ses dernières volontés, elle est discrètement incinérée et ses cendres répandues dans un lieu tenu secret.

Hommages

La promenade Coccinelle a été inaugurée le 18 mai 2017 à Paris, sur le terre-plein central du boulevard de Clichy, près du boulevard Marguerite-de-Rochechouart. Il s’agit de la première inauguration d’une rue en hommage à une personne trans en Europe et dans la capitale d’un pays, et la deuxième dans le monde.

Son influence et son héritage ont perduré bien après sa mort, elle continue à inspirer et à apporter de l’espoir à ceux qui luttent pour l’acceptation et la reconnaissance des personnes transgenres dans la société. Son hommage par Google Doodle en 2022 témoigne de son impact durable et de la reconnaissance mondiale de son courage et de sa détermination.

Filmographie

Coccinelle a également marqué le monde du cinéma par sa participation à divers films, parmi lesquels :