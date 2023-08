Ivre et drogué, il évite de justesse les forces de l’ordre en Essonne !

Ce mercredi 16 août 2023, une audience s’est tenue au tribunal judiciaire d’Évry dans le but de juger les agissements d’un homme de 26 ans. Celui-ci a été accusé d’avoir conduit un véhicule sans être en possession du permis de conduire requis, tout en étant fortement sous l’emprise de substances illicites et d’alcool. Les faits reprochés étaient donc particulièrement graves et le prévenu a dû répondre de ses actes devant la justice. Les témoignages l’ayant impliqué dans cette affaire n’ont laissé aucun doute quant à sa responsabilité, ce qui a engendré une durée considérable du procès. En effet, il est primordial de faire respecter la loi et de décourager les comportements dangereux au volant, afin de préserver la sécurité sur les routes. L’accusé a dû s’expliquer sur ses agissements, dans l’espoir de convaincre le juge qu’il est possible de lui accorder une seconde chance, en prenant les mesures nécessaires pour remédier à son comportement à risque. L’issue de l’affaire sera déterminée par les débats qui ont eu lieu, ainsi que par la décision finale du tribunal.

Un homme jugé pour conduite sans permis, sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants

Un jeune homme indien de 26 ans a été jugé par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour conduite sans permis, sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, et pour avoir commis un refus d’obtempérer. Les faits ont eu lieu le 14 août 2023, à Brétigny-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon. Les policiers ont remarqué que le véhicule de type Volkswagen Crafter dans lequel se trouvait le prévenu ne respectait pas les lois de la circulation.

Une situation compliquée

La situation du prévenu s’avère complexe, car il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Lors de l’interpellation, les officiers de police ont découvert que la personne n’avait pas de permis, et elle était également sous l’influence de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’alcool. Compte tenu de ces éléments, le jeune homme a été condamné à quatre mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis simple.

Des antécédents judiciaires vierges et des regrets exprimés

Le prévenu a reconnu les faits et a exprimé des regrets gênés, affirmant que c’était la première fois qu’il avait commis un tel acte. Toutefois, lors de son audition, il a admis avoir conduit sans permis à plusieurs reprises par le passé. Dans une telle situation, la procureure de la République a requis une peine de neuf mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis probatoire et une obligation de soin. La défense a plaidé pour une peine plus légère en raison du casier vierge de l’accusé. Finalement, le tribunal a opté pour une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis simple.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA